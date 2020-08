La nouvelle éco : "Le port du masque est préférable à un reconfinement" pour le MEDEF de Franche-Comté

Tous les matins France Bleu Besançon ouvre la porte des entreprises des commerces et des artisans pour voir comment se passe la reprise. Pour la présidente du MEDEF en Franche-Comté, Véronique Bouveret, c'est un mélange d'inquiétude et d'optimisme dans les entreprises pour cette rentrée.

C'est forcément une rentrée particulière dans les entreprises avec le port du masque obligatoire en vigueur dès le 1er Septembre. Une rentrée sous le signe de l'inquiétude pour Véronique Bouveret, la présidente du MEDEF en Franche-Comté en raison des problèmes sanitaires. Mais une inquiétude très pondérée car pour Véronique Bouveret c'est très clair : "Le port du masque obligatoire est nettement préférable à un reconfinement". Le problème en fait pour les chefs d'entreprise c'est la brutalité et la rapidité de l'annonce du port du masque obligatoire explique la représentante des patrons. Le MEDEF espère que la rencontre ce lundi entre les partenaires sociaux et Elisabeth Borne permettra de mettre de la souplesse dans le dispositif pour les entreprises qui en ont besoin.

L'événementiel dans le rouge, l'alimentation dans le vert

La rentrée sera difficile pour tout le monde confie Véronique Bouveret. Aujourd'hui les entreprises ne sont pas toutes en bonne santé explique Véronique Bouveret la présidente du MEDEF en Franche-Comté. Globalement les entreprises ne sont qu' à 90% de leur activité Les secteurs les plus en difficulté sont ceux qui travaillent dans l'évènementiel , et ceux qui se portent bien travaillent dans l'alimentation et le tourisme.

