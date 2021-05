La nouvelle éco : le premier eco-resort de France ouvre ses portes dans le Gers

Chaque jour, France Bleu Occitanie donne la parole aux entrepreneurs de la région Occitanie. Zoom sur "Whaka Lodge", un domaine de villégiature insolite mêlant chic, nature et exotisme dans les confins du Gers.

Comme chaque matin, France Bleu Occitanie donne la parole aux entreprises. Dans "La nouvelle éco" du vendredi 7 mai, on s’intéresse au premier eco-resort de France ouvre ses portes dans le Gers. Cabanes en bois flottantes sur l'eau, des lodges façon safari, ou des chambres sur pilotis au bord du lac de Seissan, avec le Whaka Lodge, c'est la promesse d'un dépaysement garanti pendant ses vacances. C'est en tout cas le pari que vont tenter de relever les gérants de ce site insolite. Rencontre avec Patrick, l'un des propriétaires des lieux.

A l'origine, le Whaka Lodge, c'est un ancien camping que vous avez transformé ?

Oui, nous avons acheté ce camping 3 étoiles il y a un an, et nous l'avons complétement transformé pour un faire un eco-resort lifestyle. C'est d'ailleurs le premier eco-resort lifestyle en France. Qu'est ce que c'est qu'un eco-resort lifestyle ? C'est déjà un écrin de nature sur lequel on a rajouté des hébergements insolites avec des ambiances de voyage, avec des salles de séminaires, et un vrai accueil hôtelier.

Ce qui est très drôle parce que nous avons des cabanes sur l'eau qui sont décorées ambiance "Zanzibar" ou "Galápagos" et ne même temps vous êtes dans votre jacuzzi en train de boire une bouteille de champagne et en face vous avez les vals du Gers. C'est tout ce mélange qui fait une ambiance très particulière et très déconnectant.

Est-ce indispensable d'innover pour attirer des touristes dans des territoires moins prisés comme le Gers ?

Il y a un vieux dicton paysan qui dit qu'on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre. On est quand même dans un lieu un petit peu excentré. Il n'y a pas une autoroute qui passe à 20 kilomètres par exemple. Donc cette situation nous impose de créer du concept pour attirer, ça c'est évident. Mais en même temps, le force du Gers ce sont ses écrins de nature superbes et spacieux qui rendent possible la réalisation d'un tel projet.

C'est un concept qui mêle l'exotisme et le haut de gamme. Quel est le profil de vos clients ?

On a une large gamme de clientèle originaire souvent de Toulouse avec beaucoup de cadres et de chefs d'entreprise qui viennent se déconnecter. Le carnet de réservation se remplit très bien pour les vacances d'été donc on est très confiants pour cette année. Depuis une dizaine de jours ça monte en puissance.