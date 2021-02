"La Nouvelle Eco" : le premier "ecodrive" local arrive bientôt dans le Vaucluse

Dans le Vaucluse, à Morières-lès-Avignon, Guillaume et Clothilde ont décidé de lancer un "écodrive" au printemps. Vous commandez sur internet et vous récupérez vos produits sur place. Des produits écologiques, labellisés bio et du terroir.