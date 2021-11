La nouvelle éco : le premier magasin Naturalia en Sarthe ouvre à Ruaudin

C'est le premier en Sarthe. Un magasin Naturalia vient d'ouvrir dans le centre commercial Maine Street à Ruaudin. L'enseigne est le deuxième acteur français de la distribution bio derrière Biocoop (qui compte 10 magasins en Sarthe dont 6 dans l'agglo du Mans).

Avec cet emplacement en périphérie, le gérant Loïc Le Borgne espère élargir la clientèle de l'alimentation bio. "Notre arrivée élargit le panel d'enseignes. Le Sud du Mans, avec ses magasins d'équipement, attire des gens jusqu'à 35 km au Sud, en plus des habitants des communes voisines. L'alimentation biologique devient donc plus accessible pour toute cette population."

Le magasin compte 6 employés et s'approvisionnera autant que possible en Sarthe, notamment pour les produits frais : "Normalement le local c'est dans un rayon de 150 km mais ma démarche est vraiment de me concentrer sur le département. C'est la signature que je souhaite avoir, contribuer à faire connaître des producteurs des environs, leur faciliter l'accès à la clientèle, pour soutenir l'emploi local".