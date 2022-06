La nouvelle éco : à la Chapelle-Craonnaise, la recyclerie d'ordinateurs M3D 53 prend son envol

Dans la nouvelle éco, la chronique qui parle de l'économie en Mayenne, on parle ce mardi de la première recyclerie d'ordinateurs du département, M3D 53. Cindy et Arezki Maachou ont ouvert en novembre dernier et continuent de se développer avec le lancement de leur site internet cette semaine.

La nouvelle éco, la chronique qui s'intéresse à l'économie en Mayenne, revient ce mardi sur la première recyclerie d'ordinateurs de la Mayenne. Elle a ouvert en novembre dernier à la Chapelle-Craonnaise, dans le Pays de Craon. À l'origine de cette idée, Cindy et Arezki Maachou, un couple arrivé de Quelaines-Saint-Gault il y a quelques années et qui a posé ses valises à la Chapelle-Craonnaise. L'idée leur est venue lors du premier confinement.

"Nous avions des gens autour de nous qui n'avaient pas forcément le nombre de PC nécessaire pour travailler en télétravail et pour que leurs enfants étudient donc on leur a mis à disposition des ordinateurs et on s'est dit que c'était dommage de voir tout ce qu'il y avait en déchetterie qui est jeté et encore réutilisable", décrit Cindy, "c'est à partir de ce constat-là qu'on s'est lancé".

Le couple récupère des ordinateurs portables et des pièces en déchetterie. © Radio France - Alexandre Frémont

De la récupération dans les entreprises et à la déchetterie

"Le projet s'est lancé après quasiment un an d'étude", continue Arezki, "auprès des agents de la déchetterie qui nous faisaient le listing de tout ce qui passait, on a pu établir un prévisionnel et voir si monter une société pour ce genre de chose était viable". Il y avait suffisamment de matériel et de pièces à récupérer pour se lancer. Cindy s'occupe de la partie communication et gestion, elle peut également faire du reconditionnement et Arezki est plutôt sur la partie commerciale et lui a les capacités plus techniques étant informaticien de base. "La majorité de nos pièces viennent des entreprises aux alentours, chez qui on peut aller chercher leur matériel gratuitement", reprend Cindy, "de la déchetterie et on est obligé de commander certaines pièces neuves comme les disques durs".

"On essaye d'avoir un maximum de choses à récupérer dans la déchetterie", détaille Arezki, qui fait un premier tri sur place, revient au local pour récupérer les pièces et jette tout ce qui n'est pas utilisable.

Économie sociale et solidaire

Au total, c'est près de 731 kg de matériels informatiques qui ont déjà été récupérés et reconditionnés. L'entreprise présente un label ESS, pour économie sociale et solidaire, "on est d'abord une entreprise mais on essaye aussi de lutter contre la fracture numérique", précise Arezki, "de pouvoir embaucher et former à l'avenir des jeunes en réinsertion sur le métier de l'informatique, c'est un sigle qui nous correspond bien au final".

M3D 53 pour Maachou 3D et 53 pour la Mayenne. © Radio France - Alexandre Frémont

Ils font aussi de la maintenance et de l'impression 3D, surtout de petites pièces en plastique. Une diversité nécessaire pour eux s'ils veulent se développer le plus possible sur le département. "C'est vrai que si on grandit on aura besoin d'embaucher", ajoute Cindy, "et puis si on collecte de plus en plus loin on aura besoin de plus en plus de monde, on veut vraiment faire partie de l'économie locale". Vous pouvez compter environ 150 à 160 euros si vous avez besoin d'un ordinateur portable d'occasion et reconditionné.