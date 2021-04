La nouvelle éco : le prestataire informatique briviste Amedia Solutions lève 1,5 million d'euros

Basé à Brive depuis 20 ans, la société Amédia Solutions lance en ce mois d'avril une levée de fonds pour se renforcer sur le marché. Objectif : recruter et se positionner encore plus comme un prestataire informatique de poids.

C'est un moment important pour l'entreprise Amédia Solutions. Elle a permis à la mi-avril à AQUITI Gestion, via ses fonds ACI et NACO, et Bpifrance d'entrer à son capital, afin de lever des fonds. Précisement 1,5 million d'euros, qui permettront à la société informatique briviste de se renforcer sur l'activité d'opérateur télécom.

La crise sanitaire, manne de développement pour Amédia

La crise sanitaire a positionné encore plus cette levée de fonds comme importante, même si elle a été préparée bien avant cette crise du Covid par le gérant d'Amedia Solutions, Jonathan Roland. "Effectivement, la crise sanitaire a montré qu'il y avait des besoins avec le télétravail" estime Igor Martin, responsable marketing et communication à Amédia Solutions. "Il a amené de nouveaux usages, les communications initiées, avec des outils nouveaux comme la visio. Un télétravailleur peut embarquer chez lui sa ligne fixe, ses serveurs, sans forcement être en présentiel"

Pour améliorer leurs services, Amédia Solutions a donc besoin de "nouveaux talents" pour continuer de grandir. _"On a des objectifs de croissance"note Igor Martin,_"mais on a besoin aussi de travailler à notre qualité d'infrastructures techniques. On a besoin de recrutements" estime Igor Martin, qui prévoit de doubler l'effectif d'Amédia en trois ou cinq ans.

Venez travailler en Corrèze

Pour cela, l'entreprise veut aussi surfer sur la vague de retour au vert inspiré par le confinement, en s'implantant à Brive ou Limoges, ou Amédia Solutions est aussi installé. "Ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'ingénieurs qui travaillaient dans des métropoles cherchent à revenir sur des bassins d'emplois plus confidentiels comme l'est Brive, mais qui offre une qualité de vie différente. On espère, avec cette levée de fonds, amener encore plus de crédibilité à notre entreprise et donner envie à des talents de venir s'installer à Brive."

L'avenir dira si le pari d'Igor Martin et d'Amédia Solutions est réussi. L'entreprise corrézienne réalise un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros et emploie une trentaine de salariés.