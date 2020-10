La Nouvelle Eco - Le "prêt de salariés" encouragé par la CCI de Haute-Vienne

Face à l'ampleur et la durée de la crise économique causée par l'épidémie de coronavirus, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Vienne mise sur un dispositif innovant pour soutenir les entreprises. Le but est de les inciter à s'entraider, via le "prêt de main d'oeuvre" ou _"_prêt de salariés", entre les sociétés qui sont en difficulté et celles qui peinent à recruter. Chacun y trouve son compte selon Henda Lasram, qui gère ce dispositif à la CCI de la Haute-Vienne.

Limiter le recours au chômage partiel

Cette solution est temporaire précise Henda Lasram et elle estime que ça vaut le coup d'y réfléchir, "plutôt que de recourir au chômage partiel ou à un licenciement économique". Dans le même temps, ça peut rendre service à des entreprises qui peinent à trouver de la main d'oeuvre qualifiée sur le marché du travail. L'entreprise "emprunteuse" prend alors en charge le salaire et l'ensemble des charges, selon des missions, des modalités et un calendrier négociés entre les sociétés concernées.

Les salariés sont libres d'accepter ou refuser la proposition

Les salariés concernés ont aussi leur mot à dire. "On ne peut pas l'imposer, ça suppose leur accord au préalable" confirme Henda Lasram, de la CCI de la Haute-Vienne. Selon elle, la proposition est tout de même intéressante à plusieurs titres pour les employés qui l'acceptent. "Le salaire est maintenu intégralement, contrairement à ce qui se passe en cas de recours au chômage partiel où il y a inévitablement une perte de revenus."

La représentante de la Chambre de Commerce et d'Industrie met aussi en avant "la possibilité de développer des compétences connexes et de découvrir d'autres perspectives professionnelles." Dans certains cas, ça peut aussi permettre de rebondir, si finalement l'entreprise "prêteuse" ne se relevait pas de la crise. Les salariés qui auraient ainsi découvert de nouveaux secteurs d'activité ou métiers, auraient ainsi plus de facilités pour se reconvertir.

Plus d'informations sur le prêt de main d'oeuvre proposé par la CCI de la Haute-Vienne.