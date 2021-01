La nouvelle éco : le prix des maisons est au plus haut dans la Drôme

L'indice des prix pour les maisons anciennes a augmenté de 4% en 2020 selon les premiers résultats de l'observatoire de l'immobilier des notaires de la Drôme. C'est la périphérie valentinoise qui est la plus demandée et la plus chère dans le département.

Devenir propriétaire d'une maison avec jardin, c'est plus que jamais un objectif depuis la crise sanitaire ! Cette tendance s'est accentuée suite au confinement du printemps. Cela n'engendre pas de flambée des prix mais la hausse se poursuit. L'indice est de +4% dans la Drôme en 2020 selon le premier bilan de l'immobilier des notaires (avec des données qui vont jusqu'au 31 octobre 2020). Le prix médian des ventes de maisons a atteint 206.000 euros l'année dernière en moyenne sur l'ensemble du département. C'est la périphérie de Valence qui est la zone la plus recherchée notamment Chabeuil et Montélier. C'est aussi dans ce secteur que le prix au mètre carré est le plus élevé (1790 euros/m2) et là que le prix médian des ventes de maisons en 2020 est le plus important se situant à 246.000 euros.

Maître Montbarbon, notaire et directeur de l'observatoire de l'immobilier des notaires dans la Drôme