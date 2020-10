La nouvelle éco : le reconfinement n'inquiète pas la société dijonnaise Apidis - Les Ruchers de Bourgogne

Beaucoup d'entreprises s'inquiètent des conséquences économiques du reconfinement qui entre tout juste en vigueur en France. A Dijon, ce n'est pas du tout le cas du producteur de miel et de produits au miel issu des ruches de Bourgogne, Apidis. Son directeur général, Thomas Decombard, se montre même optimiste.

Thomas Decombard, directeur général d'Apidis - les Ruchers de Bourgogne

Les différents produits proposés par Apidis - Les Ruchers de Bourgogne - Apidis - Les ruchers de Bourgogne

Qu'implique ce reconfinement pour Apidis ?

Comme le précédent, vraisemblablement beaucoup de travail, parce que de nombreuses personnes vont prendre leur petit déjeuner à domicile, car malheureusement, elles ne pourront pas dans les cafés, les hôtels ou les restaurants français. Donc une consommation de miel augmentée par rapport à la normale, mais on est préparé à cette activité qui va être un peu plus intense ces prochains jours.

Quelle part représentent les ventes à l'export pour votre usine ?

Aujourd'hui, à la miellerie des Ruchers de Bourgogne, la part de l'export représente environ 20%. Mais à l'heure où l'Europe se reconfine, on s'attend à rencontrer des difficultés. Au premier confinement, les problématiques étaient surtout liées à la logistique et au transport. Néanmoins, le miel reste un produit relativement plébiscité, déjà pour ses vertus thérapeutiques pour les problèmes respiratoires, de gorge et autres. Il l'est déjà en période hivernale et encore plus en période de covid. On a mis en place une offre de miel dit "santé" en ajoutant de la gelée royale, de la propolis ou du pollen de fleurs, qui sont des produits issus de la ruche, et qui permettent d'améliorer le quotidien.

Quels sont les pays vers lesquels vous exporter ?

Aujourd'hui, nous exportons nos produits dans 35 pays, car outre le miel, il y a aussi du pain d'épice, des nonnettes, de la confiserie au miel, bien sûr ! Donc on exporte essentiellement sur l'Asie, le Moyen Orient et l'Amérique du Nord. Apidis a vraiment l'ambition de booster son développement à l'international. C'est pour ça que nous sommes d'importants utilisateurs des services apportés par la Team France Export. On utilise tous les dispositifs qui sont mis en place , comme le ciblage des distributeurs importateurs sur les pays "cible" qu'on estime à important potentiel pour la distribution de nos miels et de nos produits au miel. On participe aussi aux salons internationaux, même si c'est moins bien maintenant avec le covid, et dernièrement, suite au plan de relance, des chèques export ont été émis pour permettre aux entreprises de continuer leur développement à l'export et de poursuivre la prospection à l'export, et donc nous allons nous en servir. Il faut en effet , malgré la crise sanitaire, pérenniser l'emploi et l'activité en France.