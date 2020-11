La nouvelle éco : le reconfinement, période difficile pour une opticienne dijonnaise

Ce nouveau confinement, en vigueur depuis le 30 octobre 2020 pour freiner l'épidémie de coronavirus, ne ressemble décidément pas au premier du mois de mars. Les écoles sont ouvertes, il y a davantage de monde au travail, même si le télétravail est vivement encouragé. Et puis cette fois, en dehors de toute polémique, certains commerces ont le droit de continuer leurs activités : c'est le cas des opticiens. Illustration à la boutique The Store, créée rue des Godrans à Dijon par Amandine Chambellant en 2013. Malheureusement pour elle, malgré l'autorisation d'ouvrir, les clients ne se pressent pas.

INTERVIEW - Dur, dur d'être opticien pendant le reconfinement Copier

"Je pense que je vais ouvrir une à deux matinées par semaine et le reste sur rendez-vous"

"Il n'y a pas de clients, les gens ne rentrent pas dans les commerces. Vu le nombre de clients qu'il y a, je me pose des questions sur l'utilité d'être ouverte, regrette-t-elle. On attend de voir un petit peu, mais je pense que je vais ouvrir une à deux matinées par semaine et le reste sur rendez-vous pour des urgences". Elle a d'ores et déjà adapté ses horaires, calqués notamment sur ceux du marché des Halles tout proche. En attendant, son unique salariée est au chômage partiel. Comment envisage-t-elle les prochaines semaines ? "Je pense que ça va être compliqué, comme pour tous les commerces de notre rue, explique-t-elle. Avoir une rue aussi vide que ça, ça va être dur, surtout pour une période de Fêtes".

Le spray anti-buée, le produit star de la pandémie

Même si les clients ne se pressent pas pour acquérir de nouveaux lorgnons, il y a quand même un produit qui marche fort avec le port du masque obligatoire à Dijon : le spray anti-buée (10 euros le flacon). Il permet à la fois de nettoyer les lunettes et d'enlever cette pénible condensation qui se forme sur les verres. "Ça existait avant pour les masques de plongée, mais c'était très peu répandu, s'amuse l'opticienne. Depuis la fin du premier confinement, ça devient notre produit phare".

Amandine Chambellant, opticienne à Dijon, parle du succès des sprays anti-buée Copier