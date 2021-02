La nouvelle éco : le recrutement commence à la Flèche pour le laboratoire Mérieux nutrisciences

Il commence la semaine prochaine et va s'étaler sur 5 ans. Le recrutement pour le laboratoire Mérieux nutrisciences à La Flèche va notamment passer une filière de formation créée pour l'occasion.

L'un des plus grand laboratoires d'Europe (en superficie) va monter progressivement en régime. A terme, Mérieux nutrisciences prévoit d'employer 150 personnes à La Flèche. Les 20 premières viennent de Sablé (qui déménage) ; restent 130 recrutement à effectuer. Ce sera progressif : 5 ans, à raison d'une vingtaine de personnes par an.

Il y a deux types deux postes, précise Valérie Avril est responsable d'équipe à l'agence de La Flèche. Pour les technicien(ne)s de laboratoire, "une quinzaine de postes espérés cette année, nous recherchons un profil bac +2, par exemple bio-chimie. On peut postuler de façon classique sur le site de Pôle emploi" .

Une formation créée à La Flèche

Les autres postes concernent des agents de laboratoire, "avec un profil bac scientifique ou restauration". Dans ce cas, souligne Valérie Avril, "l'employeur va se baser sur des habiletés, qui vont êtres testées, plus que sur l'expérience ou le diplôme. Cinq personnes seront retenues cette année et une formation est déjà prévue. Créée avec la région, le Greta et le lycée, c'est une formation rémunérée qui se déroulera sur 11 semaines, à La Flèche à partir du 8 mars".

Il est encore temps de se porter candidat(e) pour passer les tests, au 02 44 02 20 20.