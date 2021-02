La nouvelle éco : Le Réseau Entreprendre Occitanie, des chefs d’entreprise aident les jeunes à se lancer

« Pour créer de l’emploi, créons des employeurs » disait André Mulliez, le fondateur du mouvement Réseau Entreprendre. En Occitanie, 174 chefs d’entreprise de la région apportent bénévolement leur expérience aux créateurs d’entreprise qui veulent lancer leur projet. En vingt ans, ce réseau d’entraide a permis de créer ou sauvegarder 3 200 emplois, 6 millions d’€ de prêts ont été accordés pour épauler les créateurs d’entreprise.

Un expert bénévole vous épaule pendant 2 ans

« L’association regroupe des chefs d’entreprise bénévoles qui sont encore en activité pour la plupart, et qui vont épauler les créateurs ou les repreneurs de PME à « fort potentiel », qui ont pour ambition de créer six à dix emplois dans les trois ans, sur le territoire de Toulouse, de la Haute-Garonne, mais également sur le Gers et le Tarn-et-Garonne. » explique Céline Trastet du « Réseau Entreprendre Occitanie Garonne »

Un prêt pour se lancer

« C’est un chef d’entreprise dédié _qui va suivre pendant deux ans les lauréats, créateur ou repreneur d’entreprise, a raison d’une rencontre par mois. Le créateur ou le repreneur d’une entreprise va bénéficier d’_un prêt d’honneur de 10 000 à 40 000€ pour l’aider à financer son projet auprès des banques. Ils ont aussi des interventions d’experts tous les mois sur des questions et des problématiques d’entreprise. »

"Sur la seule année 2020, nous avons soutenu directement 30 entreprises et ce sont 500 emplois à 3 ans qui vont être créés ou sauvegardés par les 37 nouveaux lauréats que nous avons accompagné en démarrage, développement ou croissance. Le taux de pérennité des entreprises que nous accompagnons est toujours très élevé puisqu’il est de _89% après 3 ans._"

Un accompagnement humain et personnalisé

L’association, reconnue d’utilité publique, a fait de l’accompagnement humain un marqueur fort : l’important c’est la personne, le conseil, celui du partage d’expérience entre pairs, l’accès à des prêts d’honneur, un accompagnement soutenu et long (pendant 2 ans), le tout dans un esprit de réciprocité. Les membres s’appuient sur une équipe de quatre permanents. « Les résultats que nous obtenons ne seraient rien sans la contribution personnelle et financière de nos membres. La force de Réseau c’est aussi son indépendance. Nous travaillons au quotidien avec des partenaires publics et privés, institutionnels, bancaires mais la seule chose que nous leur demandons c’est de se mettre au service de la réussite des entrepreneurs » précise Laurence Arnould , la directrice du Réseau à Toulouse.

Rompre l'Isolement

L’action de l’association vise à rompre l’isolement de l’entrepreneur, une action d’autant plus cruciale en cette période de Covid et de crise économique. « Nous aidons les créateurs d’entreprise à passer ce cap en les épaulant de notre mieux , humainement et financièrement , en réaménageant les prêts si besoin. On s’adapte au mieux à leurs problématiques. » ajoute Céline Trastet.