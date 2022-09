La nouvelle éco : le réseau Swim Stars ouvre trois nouvelles écoles de natation à Toulouse

Le réseau Swim Stars est un des pionniers de la lutte contre les noyades. Déjà installé quartier Montaudran, il ouvre trois nouvelles écoles de natation dans la ville rose et son agglomération.

Dans la nouvelle éco de ce jour, on se lance à l'eau avec les écoles de natation Swim Stars. Le réseau qui compte une cinquantaine d'école en France est un des pionniers de la lutte contre les noyades. On a dénombré cet été dans l'hexagone près de 1 500 noyades accidentelles dont environ 400 mortelles. Il existe quatre de ces écoles de natation à Toulouse et autour de la ville rose. L'équipe est composée de 7 maîtres-nageurs.

L'école implantée quartier Montaudran dans le club de coaching Odysséa vient d'accueillir trois petites sœurs à Toulouse-Gramont depuis le 10 septembre, à Blagnac et Portet depuis le 11 septembre.

Les cours, à partir de 20 euros sont payants. Ils s'adressent aux enfants comme aux adultes. Des cours d'aqua-rescue sont donnés dès l'âge de 3 ans. Les petits baigneurs apprennent les gestes qui sauvent en cas de chute dans un bassin comme faire l'étoile de mer.