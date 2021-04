La nouvelle éco : le réseau toulousain Applicolis double chaque année ses livraisons à vélo

On appelle cela la cyclo-logistique. Cela montre aussi que les livraisons à vélo sont devenus un vrai sujet sérieux, et une activité économique pérenne. Plus spécifiquement, es Coursiers toulousains et son pendant "réseau national", Applicolis fondés ensemble livrent aussi les professionnels.

Vincent Monteil, originaire de région parisienne, a fait ses études à Toulouse et il y est resté. Il a co-fondé la société de livraison les Coursiers Toulousains et le réseau national Applicolis, en 2017. Aujourd'hui il emploie une trentaine de salariés, quartier Compas-Caffarelli.

Livrer les particuliers, mais aussi les professionnels

Au début, il fallait démarcher des distributeurs, des commerces qui désormais les contactent directement. Les Coursiers toulousains livrent les fournisseurs des épiceries et les clients des centre-villes de ces grandes surfaces (Biocoop, Carrefour, etc). Ils vont ainsi par exemple directement au marché-gare, le MIN de Toulouse pour charger des palettes chez les grossistes et desservir des épiceries.

On peut transporter 80 kilos dans le vélo-cargo, mais on a aussi des remorques pour embarquer jusqu'à 250 kilos de denrées. - Vincent Monteil

Les livreurs des Coursiers toulousains, en général en vélo à assistance électrique, sont salariés de l'entreprise, contrairement aux structures de livraison plus célèbres. L'avenir semble plutôt lumineux : "On voit d'autres initiatives se monter dans la livraison de courses alimentaires, tout le monde s'y met". Le réseau Applicolis qui s'étend dans une vingtaine de villes double chaque année son chiffre d'affaires et son nombre de livraisons réalisées.

