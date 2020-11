La nouvelle éco : les Toulousains de Tutti Pizza font désormais appel aux plateformes de livraison

31 ans après la création de Tutti Pizza, l'entreprise dont le siège est toujours à Aucamville (Haute-Garonne) dispose de 75 restaurants franchisés et d'une dizaines de distributeurs automatiques (livrés par des restaurants). Malgré le contexte, Tutti Pizza se considère comme "privilégié" raconte Laurent Degot, le directeur-réseau, avec une prévision de chiffre d'affaires à la fin de l’année de 17,5 M€, contre 18,5 M€ en 2019. Ses restaurants à Toulouse souffrent davantage que son réseau péri-urbain ou rural pendant ces confinements car les populations étudiantes, de bureau et plus globalement les urbains ont quitté la ville.

Changement de modèle sur la livraison avec la crise

Et depuis cette année, le spécialiste de la pizza à emporter a décidé de confier ses précieuses pizzas aux plateformes de livraison (Just Eat, Uber Eats, Deliveroo). 40% des franchisés livrent eux-mêmes, le transfert est en cours vers ces plateformes.

Aujourd'hui, ces plateformes de livraison représentent 10% de notre chiffre d'affaires, mais la goutte d'eau va prendre de l'ampleur c'est sûr. One peut plus faire sans eux et on essaie de négocier pour faire baisser leurs taux de commission, que l'on juge encore prohibitifs. - Laurent Degot directeur-réseau Tutti Pizza

Tutti Pizza est née à Toulouse en 1989, elle emploie aujourd'hui entre 350 et 400 personnes en France. L'enseigne s'est développée principalement en Haute-Garonne avec une forte présence dans l'agglomération toulousaine mais aussi en zone rurale, de Rieumes à Villemur-sur-Tarn en passant par Auterive. Elle est aussi très présente dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne, sans compter ses restaurants en dehors de de l'Occitanie à Bordeaux, Pau ou en région nantaise. L'enseigne devrait ouvrir prochainement un restaurant à Auch (Gers) et un autre à Agen (Lot-et-Garonne), et pour la première fois en dehors du grand Ouest avec une ouverture espérée en région parisienne.

