La nouvelle éco : Le restaurant étoilé La Madeleine à Sens affiche complet pour les trois prochaines semaines

Patrick Gauthier cherchait depuis une dizaine d'années à voir plus grand pour son restaurant, le seul étoilé à Sens (Yonne)

Le restaurant étoilé La Madeleine à Sens va ouvrir à nouveau ses portes jeudi 17 juin. L'établissement se réjouit de retrouver à nouveau ses clients après huit mois de fermeture et des conséquences économiques importantes. Le chef Patrick Gauthier a passé ces derniers jours au marché de Rungis pour dénicher les meilleurs produits de saison et préparer cette réouverture.

C'est presque une rentrée des classes pour vous et votre équipe ?

Oui, mais c'est surtout un enthousiasme total car depuis le temps qu'on attendait ce jour, c'est l'euphorie.

Le restaurant a été fermé effectivement pendant huit mois à cause de la crise sanitaire. Quelles ont été les conséquences économiques et pour votre personnel ?

Nous n'avons réalisé aucun chiffre d'affaire, fiscalement on aura le résultat en fin d’année. Tous nos collaborateurs sont restés chez eux, indemnisés à hauteur de 86%. Ça c'est quand même une très bonne chose. Et puis nous avons aussi bénéficié d'une aide tous les mois qui nous a permis de garder la tête hors de l'eau.

La réouverture du restaurant demain est un grand bonheur pour tout le monde. Mais avec la moitié seulement de vos clients en intérieur, est ce que c'est viable ?

Ce n'est pas du tout rentable effectivement parce que fatalement, avec un nombre de clients divisé par deux, on réalise seulement la moitié du chiffre. Mais nous devons suivre cette règle jusqu'au 1er juillet. La priorité aujourd'hui est de retrouver nos clients et de retravailler.

Vous avez déjà de nombreuses réservations dans les jours à venir ?

Cela fait chaud au cœur, c'est incroyable ! Nous avons eu quelque chose comme mille cinq cents demandes de réservations et nous n'en avons pris que 10%. Cela fait plaisir d'entendre toutes les cinq minutes, le téléphone sonner pour demander une réservation de deux couverts, quatre couverts, pour un anniversaire. Nous sommes contraint de refuser du monde pour les jours qui viennent car nous sommes déjà complets midi et soir pour les trois semaines à venir mais n'hésitez pas à nous contacter pour mi juillet et fin juillet.