La nouvelle éco : le restaurant étoilé Racines déménage et triple sa surface à Rennes

Le restaurant étoilé Racines déménage à Rennes et ouvre ce mardi soir dans un local trois fois plus grand. L'inauguration a été retardée de quatre mois à cause de la crise sanitaire. La cheffe Virginie Giboire et son conjoint Fabien Hacques, vont servir jusqu'à 40 couverts.

Le restaurant étoilé Racines à Rennes déménage et ouvre ce mardi soir, près du boulevard de la Liberté, à 150 mètres de l'ancien local situé rue de l'Arsenal. La cheffe Virginie Giboire, 35 ans, et son conjoint Fabien Hacques vont proposer la même cuisine inspirée de la mer et des produits locaux, mais dans un espace trois fois plus grand. Près de deux ans après l'obtention de la première étoile au Michelin, le challenge est de taille dans un contexte compliqué avec la crise sanitaire.

Local plus grand et équipe renforcée

Le nouveau restaurant fait plus de 270 mètres carrés, contre 80 mètres carrés pour l'ancien local de Racines. Le nouvel établissement a nécessité de longs mois de travaux pour être aménagé et décoré. L'inauguration a été retardée avec l'épidémie de coronavirus. "Les travaux devaient démarrer le 15 mars, donc tout s'est arrêté le jour du confinement. On a pris trois bons mois de retard parce que les travaux ont été durs à démarrer. Il fallait mettre en place toutes les contraintes du Covid sur les chantiers ", détaille Virginie Giboire, une des 33 femmes étoilées au guide Michelin cette année, parmi 630 établissements.

L'ouverture prévue début juin a donc été décalé à début octobre. Mais il n'y a pas eu d'autres changements majeurs : avant même la crise sanitaire, Virginie Giboire avait prévu d'espacer les tables de son restaurant. "Nous, à la base, _toutes les règles de distanciation étaient déjà en place_. On avait déjà plus d'un mètre entre chaque table. La configuration du restaurant permettait cette aisance, cet écart entre les tables, le fait de se sentir à l'aise. Donc on n'a rien modifié, juste les gestes barrières qu'on applique au quotidien maintenant", détaille la cheffe étoilée.

Le nouveau restaurant Racines à Rennes fait plus de 270 mètres carrés. © Radio France - Maïwenn Bordron

Le restaurant va servir jusqu'à 40 couverts par repas, soit une dizaine de plus que dans l'ancien local. Quatre nouveaux salariés ont été embauchés. Le pari est risqué dans un contexte incertain avec l'épidémie de coronavirus, mais Virginie Giboire se veut confiante. "On a senti une forte baisse en septembre dans la clientèle du déjeuner, pas sur la clientèle du soir car on sent que les clients ont besoin de se changer les idées. Donc à partir du moment où les restaurants respectent les gestes barrières, les gens viennent et reviennent", se réjouit-elle.

La carte de Racines reste la même, axé sur les produits de la mer et des produits locaux. L'objectif pour elle et son équipe, c'est de renouveler en janvier l'étoile du restaurant au guide Michelin. "C'est un challenge au quotidien car on ne sait pas quand les inspecteurs du guide Michelin viennent. Cela a été vécu vraiment comme une récompense et c'est aussi une façon de progresser et de ne pas s'endormir", décrit Virginie Giboire. La cheffe rennaise donne de la place aux femmes en cuisine : elles sont 5 sur 6 cuisiniers au total.