La nouvelle éco : certains restaurants bastiais font toujours le pari de la vente à emporter

A Bastia, pendant le confinement son restaurant a du s'adapter pour tenir le coup, comme l'explique Sébastien Poggi le gérant : "Au début on avait prévu de faire des travaux juste avant le confinement. Il a donc fallu délocaliser notre cuisine et on s'est mis à faire de la livraison sur Bastia, Montesoro et les hauteurs de Bastia. Il y avait des gens qui n'avaient pas l'occasion de pouvoir venir sur la ville pour goûter nos plats cela _nous a permis d'avoir une clientèle que l'on n'a pas l'habitude d'avoir au restaurant._" Aujourd'hui l'établissement continue son activité de vente à emporter en plus du service à table, pour Sébastien Poggi c'était une évidence : "Premièrement parce que ça a plu. Deuxièmement parce qu'il y a cette distanciation au niveau des tables que l'on doit respecter au niveau de la terrasse donc cela fait un manque à gagner au niveau des places assises et puis nous sommes dans une rue avec beaucoup de gens qui travaillent dans des bureaux ils n'ont pas forcement le temps de s'asseoir et donc ils ont l'opportunité de venir prendre leurs plats à emporter."

Pour ce restaurateur, la vente à emporter est devenue incontournable pour les années à venir : _"Je suis entièrement convaincu que c'est l'avenir de la restauration parce que malheureusement avec les virus que nous allons rencontrer dans les prochaines années il va falloir s'adapter. La vente à emporter et la livraison seront les meilleures options pour continuer la restauration." D'ailleurs certains clients sont désormais adeptes de cette restauration à emporter parce que cela leur permet d'éviter tout contact, explique Sébastien Poggi : "Je pense que c'est quand même un climat anxiogène. Il y a beaucoup de gens qui sont angoissés et qui n'ont pas envie de se mélanger aux autres, on n'est pas tous logés à la même enseigne au niveau de la santé. Pour les personnes à risque, il vaut mieux prendre le plat à emporter et le manger chez eux."_