La Nouvelle Eco: le restaurant le Lobby ouvre ses portes le 1er octobre à Amiens

Le coronavirus a été "aidant" ironise Maxime Vaquette. "On a repris l'affaire il y a plus de 6 mois et on a signé au mois de juillet à cause du coronavirus. Mais ça nous a laissé du temps pour bien mûrir le projet."

Changement de concept donc changement de nom

La question de garder le nom "Les Marissons" s'est posée. Mais comme le concept change autant changer le nom et tourner la page. Pourquoi "Le Lobby"? parce que c'est comme dans un grand hôtel, à l'accueil, là où l'ambiance est cosy et chic. "C'est l'ambiance qu'on veut retrouver dans notre établissement qui a aussi une licence IV ce qui nous permettra d'être ouvert de 12h à 13h. Un salon à vin aussi va ouvrir."

Cuisine traditionnelle aux influences méditerranéennes

Le chef Vincent Guillaume proposera des plats typiquement français mais revisités. Il y aura aussi beaucoup de tapas, des verrines, des finger-food, tout ce qui est apéro-dînatoire.

La terrasse pour se détendre à l'extérieur © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

L'actualité du Lobby est à retrouver sur sa page facebook. Ils envisagent des "dimanches guinguettes" d'ici un an et l'été des soirées barbecue avec une viande et un poisson.