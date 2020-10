La nouvelle éco : Le restaurant Le Mona de Metz installe un distributeur de pizza qui fonctionne 24h/24

Un petit creux au milieu de la nuit ? À Metz, le restaurant Le Mona a mis en place un distributeur de pizza, qui fonctionne jour et nuit, sept jours sur sept. L'appareil, installé dans un local à côté du restaurant, a été testé pendant tout le mois de septembre. Il est désormais opérationnel.

Une pizza toute chaude en 3 minutes

"Nous, le matin, on fait notre mise en place, explique la chef cuisinière du restaurant Maryline Viceconti, on prépare nos pizzas, on les précuit, on les installe dans le distributeur, dans notre chambre froide. Ensuite, le client peut venir récupérer la pizza précuite et finir de la cuire chez lui, en 30 secondes. Sinon la machine peut la cuire aussi, en 3 minutes seulement".

Le distributeur propose un large choix de pizzas, qui cuisent en trois minutes. © Radio France - Annaïg Haute

Le projet permet de séduire une nouvelle clientèle, en dehors des heures d'ouverture. "Cette nuit, on a eu des clients à 1h30 et 2h30", confie Maryline Viceconti. Elle ajoute "On avait d'autres projets avant le covid, on voulait agrandir et prendre un autre local. Mais avec tout ce qui s'est passé, on a réfléchit et on s'est réorganisé. D'où le Mona en mode street food tous les midis, du lundi à vendredi, et le distributeur, à côté, à la place du petit Mona".

La gamme va même être élargie avec des assiettes à raclette, et des pâtes.

Des assiettes pour faire une raclette viennent compléter l'offre. © Radio France - Annaïg Haute

