La nouvelle éco : le retour des foires et salons à Strasbourg

C'est officiel : dès le 30 juin prochain, fini les jauges restrictives pour l'organisation de foires, de salons ou autres grands évènements. L'heure de la reprise a sonné pour la société Strasbourg Events (ou Strasbourg Evénement), qui organise chaque année plus de 250 manifestations pour 750.000 visiteurs dans la région.

La Foire européenne de Strasbourg

La 89e édition de la Foire européenne de Strasbourg se tiendra du 3 au 13 septembre 2021. Elle sera placée sous le thème des "métiers d'excellence et de l'artisanat d'art", explique Alexandra Rousier, présidente du directoire de Strasbourg Events, avec une valorisation du local et des circuits courts. "Nous accueillerons aussi un festival d'E-sport, le 'Start to Play', et deux ou trois animations dont nous gardons encore la surprise", lance-t-elle.

Sans jauge mais avec protocole sanitaire évidemment, "la seule inconnue reste celle de la forme que prendra le pass sanitaire" : application mobile, format papier, il faudra de toute façon prouver que l'on est vacciné, testé négatif ou immunisé parce qu'on a déjà été contaminé par le coronavirus.

Les autres évènements à venir

Avant la foire, ce sont deux congrès de moins de 1.000 personnes qui auront lieu à Strasbourg. Puis viendront le Mondial des vins Blancs du 2 au 3 octobre, et le salon d'art contemporain ST-ART du 26 au 28 novembre.

La reprise après une année noire pour l'évènementiel

"Cette reprise nous fait beaucoup de bien", confie Alexandra Rousier. Après plus d'un an d'activité partielle, Strasbourg Events a vu son chiffre d'affaires divisé par quatre en 2020 : un peu plus de cinq millions seulement, au lieu de près de 20 millions en 2019.

Les équipes se réjouissent aussi de pouvoir bientôt présenter le nouveau Parc des expositions, dont les quatre premiers halls doivent être livrés en juin 2022. De quoi se projeter dans les 25.000 mètres carré flambants neufs qui accueilleront la 90e édition de la Foire de Strasbourg.

