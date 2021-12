La Nouvelle Eco : Le rush de Noël chez les ostréiculteurs

"C'est un moment où il ne faut pas se louper". Paul le Berrigaud, 42 ans, a repris le chantier ostréicole créé par son père en 2014 à Arradon et développé la marque Les Belles d'Irus, du nom de cette petite ile du Golfe du Morbihan où grandissent ses huitres. Aujourd'hui, il vend sa production en grande distribution "jusqu'en région parisienne et dans l'Est de la France, mais aussi à des restaurateurs et à l'export, principalement en Italie, et en vente directe sur place ou sur les marchés". D'ici quelques jours ça sera le grand rush dans ce "petit" chantier. "Nous passons de 4 à 14 salariés pendant 15 jours pour pouvoir sortir de l'eau, conditionner et expédier 30 tonnes d'huitres".

Des étudiants en renfort

"Le recrutement n'est pas simple, mais on finit toujours par trouver des jeunes pour venir nous aider. Souvent ce sont ceux qui viennent en été travailler avec nous pour l'activité dégustation". Fermée en hiver, la terrasse du chantier ostréicole, forcément les pieds dans l'eau, est depuis quelques années dédiée l'été à la dégustation "comme cela se pratique sur le bassin d'Arcachon". Le lieu vaut le détour le midi ou au soleil couchant et représente désormais pas loin d'un cinquième de son chiffre d'affaire.