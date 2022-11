La Nouvelle éco : le salon de l'escalade débarque à Grenoble !

L'escalade est un secteur en plein essor : comment peut-on mesurer cet engouement ?

Éric Hatese, organisateur du Salon de l’escalade qui débute ce vendredi à Grenoble -Il y a plusieurs manières de mesurer cet engouement. Premièrement il suffit de regarder la fréquentation et le nombre de salles d’escalade qui se créent tous les ans en France. Cette année pas moins d’une cinquantaine de salles ont été créées, et aujourd’hui on a beaucoup de villes secondaires, de villes moyennes, qui sont équipées d’une voire de plusieurs salles d’escalade. Donc c’est vraiment un phénomène très important. Ça se sont les salles privées ; il y a aussi bien sûr des gymnases qui sont équipés, etc. qui sont d’autres lieux de pratique. Voilà une manière facile de mesurer cet engouement en ville. Ensuite il y a des effets induits qui sont justement un petit peu compliqués et sur lesquels on se pose des questions, notamment au travers des conférences du salon comme par exemple la sur fréquentation des sites naturels. Comment est-ce que des territoires qui accueillent les grimpeurs vont pouvoir continuer à les accueillir demain ? Tout ça ce sont des choses qui se mesurent. Et puis je dirais qu'on a aussi en plus de l'offre de salles dont on parlait tout à l'heure, l’offre des produits : on a beaucoup de marques, de concurrents, qui sont arrivés sur le marché, comme autant d’indicateurs de cette croissance.

Cela fait une dizaine d'année que l'escalade est en plein essor. Comment expliquer cette croissance ? Qu'est-ce qui plaît dans l'escalade ?

Qu’est-ce qui plaît dans l’escalade? Son accessibilité! L'’accessibilité de l’escalade clairement : il suffit en gros d’une paire de chaussons et d'une salle de bloc. Et puis c’est aussi tout le potentiel d’évolution que ça propose : on peut avec l’escalade s’évader et partir grimper sur les blocs de la forêt de Fontainebleau (près de Paris), on peut partir dans les calanques, on peut partir dans les gorges du Verdon, on peut s’initier aux grandes voies en terrain montagneux, on peut ensuite évoluer vers des activités de type alpinisme. Je dirais que c’est le potentiel d’évolution de l’activité qui est intéressant, et ses valeurs aussi qui sont qui sont fortes : des valeurs de partage, des valeurs de cordée - bon ça a été plus ou moins galvaudé ces dernières années - mais c’est des choses qui sont intéressantes. On fait attention à sa vie, on fait attention à la vie de l’autre, et puis on partage quelque chose ensemble.

Edition 2021 - Salon de l'escalade

INFOS PRATIQUES

Le programme du Salon de l'escalade du 18 au 20 novembre 2022 à Grenoble Alpexpo.

Vendredi la journée est réservée aux professionnels. Samedi et dimanche le salon est ouvert au public (8 euros plein tarif, gratuit pour les moins de 10 ans).

Horaires : samedi 9h - 22h30 ; dimanche 9h30 - 18h