La Nouvelle éco : le savoir-faire de la mégisserie Bodin-Joyeux séduit les grandes maisons du luxe

Il est loin le temps où l’on comptait à Levroux, dans cette région d’élevage, une cinquantaine de mégissiers, parcheminiers, tanneurs et négociants. C’était au début du XXe siècle. Ils ne sont plus que deux aujourd’hui dont l’entreprise Bodin Joyeux, née en 1860, dont la taille en fait la plus importante mégisserie encore en activité de France. Elle est aussi la seule à suivre toutes les étapes de fabrication, de la peau brute au produit fini.

Spécialiste du cuir plongé

“Une mégisserie tanne des petites peaux. Chez nous, ce sont des peaux d’agneaux à 95 % et de chèvre, explique Alain Hubert, directeur de l’entreprise. Notre spécialité, c’est l’agneau plongé qui a fait notre réputation : des cuirs souples, très doux. C’est le nec plus ultra du cuir pour l’habillement.”

2022, une année record

La mégisserie Bodin-Joyeux est un fournisseur historique de la maison Chanel, devenue il y a dix ans son actionnaire majoritaire, mais elle travaille pour toutes les grandes marques françaises du luxe et pas seulement puisque deux tiers de sa production part à l’export, vers l’Asie du sud-est notamment. Avec 550 000 à 600 000 peaux, 2022 a été une année record au niveau de la production dans un contexte où le marché du luxe poursuit sa croissance avec néanmoins un bémol, la flambée du coût de l’énergie qui se fait sentir avec des opérations longues en machines.

La mégisserie a aussi entrepris de limiter son empreinte environnementale. En septembre dernier, elle a obtenu la certification LWG (Leather working group) échelon argent. “Les grandes marques demandent que les entreprises qui travaillent pour elles aient ce label”, souligne Alain Hubert. Et Bodin-Joyeux va continuer à investir dans des process plus propres et plus économes en eau.