La nouvelle éco : le secteur de la gestion des déchets en pleine expansion à Vern-sur-Seiche

Le groupe Brangeon, spécialisé dans les gestion des déchets, peine à recruter six conducteurs routiers à Vern-sur-Seiche, près de Rennes. L'entreprise n'a pas été durablement touchée par la crise sanitaire et est en plein essor.

C'est une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Le groupe Brangeon, qui est basé près d'Angers mais qui a un site à Vern-sur-Seiche près de Rennes, est en pleine expansion. L'entreprise familiale est spécialisée dans la gestion des déchets. Son activité a été ralentie pendant le confinement mais n'a pas été durablement touchée par la crise sanitaire. Aujourd'hui, le groupe peine à recruter six chauffeurs routiers pour maintenir son activité.

Six postes de conducteurs routiers à pourvoir

La gestion des déchets a le vent en poupe, ce qui profite au groupe Brangeon. "On est toujours en conquête pour la partie Nord-Loire Atlantique et pour la Bretagne, sur l'agglomération rennaise. On a connu une expansion assez forte depuis sept ans. Notre point faible, c'est de trouver l'Homme avec un grand H", regrette Aurélien Thomas, chargé des ressources humaines au sein du groupe Brangeon.

Le groupe recrute en CDI six conducteurs routiers détenteur "d'un permis C ou CE", "pour des rotations des bennes collectées soit en déchetterie soit chez les professionnels", détaille le chargé des RH. Même si l'entreprise est d'origine angevine, des départs de camions sont mis en place depuis le site de Vern-sur-Seiche, "on a donc besoin de Rennais, plus que d'Angevins aujourd'hui", explique-t-il.

Les profils recherchés sont des "diplômés", mais le groupe Brangeon est ouvert "à former". "On forme 40 personnes tous les ans aux métiers de la route, donc des personnes qui sont sur un projet de reconversion sont des candidats", affirme Aurélien Thomas, en charge des RH au sein du groupe Brangeon.

La crise sanitaire n'a eu que peu d'effets sur l'entreprise spécialisée dans la gestion des déchets. "Sur une de nos trois filières opérationnelles, on a aujourd'hui une activité qui est d'utilité publique où on va collecter en porte-à-porte via des bennes à ordures ménagères les déchets des usagers, cette activité a continué. L'autre partie qui est plutôt en lien avec la gestion des déchets d'origine professionnelle a été un peu impactée. On a cette chance d'être sur une activité qui est en forte expansion, donc on a réussi à récupérer une partie de nos activités dès lors que les déchetteries professionnelles ont rouvert. Cela serait vous mentir de dire qu'on n'a pas été impactés mais le groupe vit bien et c'est aussi notre force", se réjouit Aurélien Thomas.