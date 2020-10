La Nouvelle éco : un camion pour faire découvrir les métiers de la plasturgie stationne à Abbeville

Un camion pour faire découvrir les métiers liés à la plasturgie sera installé devant la mission locale d'Abbeville, ce mercredi toute la journée. Il est destiné principalement aux jeunes et aux demandeurs d'emploi. _"_L'idée de ce camion, c'est de montrer comment le plastique se transforme et se recycle, et derrière de pouvoir proposer aux personnes de se former en vue d'être recrutées", explique Nathalie Raps, du Groupement des Industries de la Plasturgie et des Composites Hauts de France.

"On recense des offres d'emploi en ce moment : des postes de chef d'équipe, de conducteur de ligne, de monteur régleur par exemple".

Frédéric Oosthoek, gérant la société Louis Besse à Milly-sur-Thérain près de Beauvais (Oise) recherche lui un chef d'atelier. Mais il a du mal à trouver. "La plasturgie c'est méconnu, on n'envoie pas beaucoup de personnes dans ce sections là (...) Les techniques de fabrication ou de matière évoluent très vite. Et je pense que la lourdeur de l'Éducation nationale fait qu'elle n'a pas le matériel pour former les gens et ainsi de suite".

Les Hauts-de-France sont la deuxième région française en terme de production de plastique. Le secteur compte 300 entreprises qui emploient 13 000 personnes.

Le secteur de la plasturgie en Picardie Copier

Infos pratiques : le camion sur les métiers du plastique stationne au niveau de la mission locale d'Abbeville, 82 rue Saint-Gilles, ce mercredi entre 10h et 15h.