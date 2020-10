La nouvelle éco : le secteur des travaux publics recrute dans les Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales les travaux publics représentent plus d'une centaine d'entreprises et près de 1.500 salariés. Un secteur d'activité où de nombreux postes sont à pourvoir, notamment ceux de conducteurs d’engins qui sont très recherchés.

Ce mercredi 14 octobre, l'agence Pôle Emploi de Prades organisait à la plaine Saint-Martin un forum spécifiquement dédié aux travaux publics dans le département avec les trois principaux recruteurs du secteur : les entreprises Jocaveil, Guintoli et Vaills. Un forum qui attiré plus d'une centaine de demandeurs d'emplois spécifiquement identifiés et invités pour cette occasion.

La formation, un enjeu prioritaire

Si les entreprises de travaux publics des Pyrénées-Orientales recrutent beaucoup actuellement, encore faut-il qu'elles trouvent les profils recherchés. C'est précisément pour cela que les forums métiers innovent, explique Stéphane Lavigne, directeur Pôle Emploi de l'agence de Prades : "L'idée était de regrouper employeurs et formateurs dans la même salle de façon à ce que les demandeurs d'emplois que l'on avait spécifiquement ciblés en fonction de leur parcours puissent tout trouver au même endroit." Trois centres de formation ont ainsi été conviés au forum : City Pro à Rivesaltes, Conduite sécurité plus à Saint-Estève et Aftral à Perpignan.

Autre levier pour lever les freins à l’embauche, l'alternance. "C'est un de nos chantiers prioritaires cette année. Nous avons mis les moyens et maintenant ça décolle vraiment: en plus des aides versées par l'État aux entreprises, Pôle Emploi met en place des stands dédiés lors des forums. À Prades nous avons également une conseillère Pôle Emploi spécifiquement dédiée à l'alternance qui gère les dossiers de nombreux jeunes en recherche."

Face aux succès du forum de Prades, Pôle Emploi envisage de multiplier les forums de ce type sur des thématiques spécifiques à travers le département dans les mois à venir.