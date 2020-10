La nouvelle éco : l'agence Momentum de Poitiers en plein essor

Depuis le confinement, le marketing et la communication digitale est en plein boom. Le télé-travail a, par exemple, permis à des entreprises de survivre. Mais le digital va encore plus loin. Exemple avec l'agence Momentum Productions, dont le siège se situe à Poitiers.

Du tourisme, du sport, de l'entreprise et désormais des mariages : Momentum, partout, tout le temps. L'agence de marketing et de communication digitale basée à Poitiers croule sous la demande depuis le confinement.

Lors du week-end du 10 Octobre, l'agence dirigée par Benoît Dujardin a retransmis en direct, sur une plateforme vidéo, un mariage. Avec les contraintes sanitaires, tous les invités ne pouvaient se rendre sur place. Avec du matériel vidéo et les logiciels dédiés, le mariage a donc été retransmis "et non pas en public, c'était notre objectif, dit Benoît Dujardin. On a dû récupérer les adresses mail de tous les invités auprès des parents des mariés, et quelques minutes avant la cérémonie on a dû envoyer des mails à tout le monde."

Benoît Dujardin (Momentum) fait les derniers tests avant de retransmettre le mariage. - Momentum Productions

Rester dans une utilisation efficace

L'un des dangers, selon Benoît Dujardin, c'est le "tout numérique". L'utilisation excessive du digital peut avoir des conséquences par exemple écologiques, il doit donc être régulé pour que cela reste pertinent et efficace. "On discute avec des entreprises pour simplifier les sites internet, faire en sorte qu'il n'y ait pas de superflu."

En prônant un discours de prudence, plutôt que celui d'accepter toutes les demandes, Momentum fait le choix de l'accompagnement des particuliers et des professionnels.

