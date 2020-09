La nouvelle éco : le secteur du bâtiment devrait bénéficier du plan du gouvernement

Dans son plan de relance, le gouvernement a prévu d'attribuer une enveloppe de 7 milliards d'euros pour la rénovation. A partir du 1er janvier 2021, MaPrimeRénov', la principale aide aux travaux d'isolation dans le logement privé, sera étendue à tous les ménages français. Les propriétaires qui louent leur logement et les co-propriétaires pourront en profiter. Tous les revenus sont maintenant concernés même si les aides seront progressives. Pour Antony Perino, président de la Fédération du BTP de la Corse du Sud cette annonce est bienvenue : "C'est une excellente nouvelle parce que toutes les aides qui pourront venir nous aider à nous remettre de cette crise sanitaire sont les bienvenues. Cela va permettre de faire de nouvelles mises en chantier dans un cadre de rénovation et il faut savoir qu'en Corse le parc immobilier étant assez vieillissant beaucoup de personnes vont se trouver éligibles à cette aide donc c'est une excellente nouvelle pour notre profession."

Les bailleurs et les copropriétés pourront également avoir accès à cette aide et cela signifie des clients potentiels supplémentaires pour Antony Perino, président de la Fédération du BTP de la Corse du Sud : "Surtout les bailleurs sont très présents sur notre territoire. Ils vont pouvoir engager ces travaux de rénovation et donc ce sont aussi de potentielles commandes pour nos entreprises. Les bailleurs ont un parc immobilier important en Corse de ce fait quand ils vont passer une commande ils vont grouper leurs travaux et cela va faire des montants plus importants pour les marchés attribués à nos entreprises." Le gouvernement a prévu des aides supplémentaires pour inciter les foyers à réaliser des "bouquets de travaux" et c'est plus intéressant pour les entreprises note Antony Perino : "On sent une vision assez long terme de la chose, le but n'est pas de faire des petits travaux pour boucher certains vides mais plutôt d'avoir une vision globale en lançant plusieurs travaux sur une même habitation et tout ceci sera positif pour nos entreprises parce que ce seront des chantiers plus importants et cela donnera plus de perspectives à nos entreprises qui en ont bien besoin."