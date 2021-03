La Nouvelle éco : le secteur du bâtiment recrute en Bretagne

Le secteur du bâtiment recrute en Bretagne ! Et pour le faire savoir, Pôle emploi organise à partir de ce lundi la semaine des métiers du bâtiment. En Bretagne, la filière représente 20.000 entreprises, plus de 60.000 salariés et 8% du PIB régional. Et malgré le contexte sanitaire, l'emploi continue de progresser. À tel point que 7.000 offres d'emploi dans le secteur sont disponibles dans les agences Pôles emploi de Bretagne et sur pole-emploi.fr.

"C'est un secteur qui offre de réelles opportunités, explique Sophie Rogery, directrice territoriale de Pôle emploi Finistère. Une personne qui rentre dans le bâtiment aujourd'hui peut commencer sur un métier et pourra évoluer dans son métier ou dans le secteur du bâtiment." Par ailleurs, "de plus en plus de femmes peuvent intégrer tous les métiers du bâtiment."

Profils recherchés

Certains profils sont plus recherchés que d'autres. "Les métiers de la maçonnerie, plombier, charpentier, couvreur, ce sont des métiers qui sont difficiles à pourvoir. Pourtant ce sont des métiers de passion. Lorsque des demandeurs d'emploi essaient ces métiers, souvent ils y restent" parce que c'est à la fois "intéressant et très riche puisque concrètement", on voit ce qu'on a réalisé à la fin de la journée. Et "les conditions de travail et de sécurité se sont largement améliorées", précise la directrice territoriale Pôle emploi du Finistère.

Les opportunités sont nombreuses. "Les carnets de commande" des entreprises du bâtiment "sont pleins", poursuit Sophie Rogery. Et "particulièrement depuis le confinement, les demandes affluent." Et puis il y a aussi une pyramide des âges "qui fait que les entreprises du bâtiment doivent recruter."

Plus de 60 événements et animations

Pour mieux connaître les métiers du bâtiment, plus de 60 événements sont prévus sur le territoire breton jusqu'au 12 mars.

Dans les Côtes-d’Armor

Pôle emploi Guingamp 08/03 : présentation par la Maison du Forgeron du travail du métal et des perspectives de formation et de recrutement dans la métallerie-serrurerie.

Pôle emploi Lamballe 09/03 : découverte du métier de peintre en bâtiment avec l’entreprise Reginea Peinture, avec un focus sur l’emploi des femmes

Pôle emploi Saint-Brieuc Ouest 09/03 : présentation des métiers, formations et débouchés du secteur avec Bâtiment CFA 22.

Dans le Finistère

Pôle emploi Morlaix 9/03 : atelier découverte du secteur du bâtiment, de ses métiers et visite des plateaux techniques bâtiment de l’AFPA au centre AFPA de Morlaix.

Pôle emploi Brest 12/03 : session de recrutement à l’agence Pôle emploi de Brest Europe avec l’entreprise MARC S.A pour des postes de coffreurs-bancheurs, conducteurs d'engins, maçons.

Pôle emploi de Quimper Nord 11/03 : réunion d’information à l’agence – 10h – 11h30

Pôle emploi Quimper Sud 12/03 : présentation du statut d'entrepreneur salarié et de l’accompagnement que proposent les coopératives d’activité et d’emploi.

En Ille-et-Vilaine

Pôle emploi Fougères et Vitré 10/03 : atelier de découverte des métiers du Bâtiment.

Pôle emploi Rennes Est 10/03 présentation du métier de couvreur, avec l’entreprise Andréas Milet couverture ; et le 11/03 : présentation de la formation de plaquiste et session de recrutement avec la participation de plusieurs entreprises.

Dans le Morbihan