La Nouvelle éco : le service médico-social Bulle d'Air recrute dans la Somme

Plus de 3.000 postes sont à pourvoir dans le secteur de la santé et du médico-social dans les Hauts-de-France

On recrute dans les métiers de la santé et du médico-social, en "première ligne" face à la crise sanitaire. Il y a plus de 3.000 offres d'emploi dans les Hauts-de-France. Exemple avec l'entreprise Bulle d'Air basée à Acheux-en-Amiénois. Elle envoie des intervenants au domicile de personnes âgées, malades ou handicapées pour prendre le relais des proches. Et le groupe ne parvient pas à répondre à la demande des familles, qui explose depuis un an. Léa Schietequatte est la responsable de Bulle d'Air dans la Somme.

La Nouvelle éco : L'entreprise médico-sociale Bulle d'Air recrute des intervenants dans la Somme Copier

Vous pouvez contacter Bulle d'Air au 03.22.75.30.00