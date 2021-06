La nouvelle éco : Le sétois MizzUp aide les commerçants à développer leur application mobile

Avec la pandémie et la fermeture prolongée des commerces, la vente en ligne a explosé. Certains professionnels ont tout misé sur leur site Internet. MizzUp, une start-up basée à Sète (Hérault), les aide à créer leur propre application mobile. Aujourd'hui, ils sont une centaine à compter sur elle.

Développer sa propre application

Filipe Falco a lancé son entreprise en novembre 2020, sept mois après le premier confinement et à l'aube du second. "Au départ, je développais une application de fitness pour moi, raconte l'entrepreneur. C'était un peu pour arrondir les fins de mois. Et puis, avec la pandémie, on s'est dit que ça pourrait servir aux commerçants de proximité."

Avec son équipe, composée aujourd'hui de trois salariés, il développe un schéma d'application grand public. "Les développeurs font des applications un peu complexes, considère-t-il. Là, c'est quelque chose d'accessible à tous. C'est un peu comme sur Facebook. Vous n'avez pas besoin de coder pour publier un post ou une photo, il vous suffit d'appuyer sur un bouton. C'est le même principe."

Ce n'est pas péjoratif, mais il y a une immaturité des commerçants en matière de numérique - Filipe Falco, fondateur de la start-up sétoise MizzUp

La start-up fournit les "plans" à ses clients pour qu'ils développent eux-mêmes leur application. "C'est très simple d'utilisation, assure-t-il. Il n'y a pas besoin d'être un bidouilleur. Et de toute façon, notre équipe accompagne nos clients." L'avantage de ce modèle, c'est qu'il est moins coûteux pour les commerçants. "Généralement, faire développer une application coûte 20.000 euros, estime Filipe Falco. Chez nous, c'est 50 euros par mois, sans engagement."

Filipe Falco est le fondateur de Mizz Up - MizzUp

Selon le chef d'entreprise, miser sur l'application permet, pour un commerçant, de fidéliser sa clientèle. Lorsqu'un internaute installe l'outil sur son smartphone, il peut aisément y retourner. "Alors que pour un site Internet, on doit revenir sur Google et retaper le nom du commerce pour retomber dessus", compare Filipe Falco.

La demande a explosé avec la crise sanitaire. "Il y a même un moment où on a dû arrêter notre communication parce qu'on avait beaucoup trop de travail", raconte-t-il. Aujourd'hui, MizzUp compte près d'une centaine de clients, principalement des commerçants. Et ce chiffre ne cesse de croître, malgré la réouverture des commerces. "On en a profité pour démarcher massivement les commerçants, indique Filipe Falco. Et on a convaincu des personnes qui étaient, au départ, dubitatives. Alors oui, c'est en pleine croissance!"

Interview avec Filipe Falco, fondateur de la start-up MizzUp Copier

Participez à la consultation #MaSolution

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ?

Avec "Ma solution", France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !