La nouvelle éco : le Siège coworking, un espace partagé dédié au bien-être et à la beauté à Rennes

Vous avez sans doute déjà entendu parler du coworking, cette tendance qui consiste à partager des bureaux avec des inconnus, et de travailler ensemble dans ce même espace. A Rennes, un espace de coworking bien différent a ouvert ses portes le 21 février dernier : le Siège Coworking, dédié à la beauté et au bien-être.

Dix sièges côté coiffure, deux cabine de massage et une partie pour le maquillage et l'onglerie dans cet espace de 100 mètres carré. Patrick Ekabani, le gérant, a tout élaboré et acheté tout seul. Ce concept, venu des pays anglophones, il l'avait en tête depuis un moment : "Plus jeune, avec des amis coiffeurs, on voulait ouvrir un salon de coiffure et on se disait que ça serait bien d'avoir un espace de coworking coiffure", raconte-t-il. "Mais on n'avait pas les fonds. J'avais ce projet-là depuis 2016".

Plus qu'à poser son matériel

Ici les professionnels payent un loyer à la journée, la semaine, au mois voire à l'année, et... c'est tout. Le reste : eau, électricité, mobilier, et même.. les serviettes, tout cela est pris en charge. "Je profite de ce que m'apporte Patrick, le table, etc." explique Laurie, masseuse, de Bruz. "Moi j'apporte juste mes pierres chaudes et mon huile chaude. On a un local qui nous propose tout, et nous on vient avec nos compétences et notre matériel". "C'est tous les avantages sans les inconvénients", ajoute le gérant.

L'objectif, c'est de permettre aux praticiens qui n'ont pas forcément les fonds nécessaires de lancer leur activité. "Grâce à ce projet, des coiffeurs, des esthéticiennes, des make-up artistes, des prothésistes ongulaires qui pourront enfin avoir leur emplacement", indique Patrick Ekabani.

"Une réelle opportunité en terme de visibilité"

C'est une aubaine pour Audrey, qui vient tout juste de signer. En reconversion professionnelle, elle se forme depuis le début de l'année en soins esthétiques. "A la base je voulais vraiment me lancer dans mon institut à moi, toute seule, ou éventuellement en colocation", reconnaît-elle. "Mais quand on se lance, il faut vraiment un gros budget. Je pars de zéro, je pars de rien, donc choisir le Siège est une réelle opportunité en terme de visibilité. _Ça permet vraiment de se faire connaître_".

Au-delà du côté bien-être et beauté, cet espace de coworking reçoit aussi des demandes de tatoueurs et de kinésithérapeutes par exemple. Mais Patrick Ekabani conserve tout de même une ligne : "Une entreprise de communication voulais installer ses bureaux ici. J'ai refusé, il y a d'autres endroits pour ça".