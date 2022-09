Le site Ateliers Jaco propose des ateliers avec des artisans héraultais

Ateliers Jaco est une plateforme en ligne lancée à l'été 2021 à Montpellier qui met en avant les artisans. Elle propose des ateliers avec des spécialistes héraultais. Par exemple, il est possible de fabriquer son rhum avec un distillateur à Baillargues, créer son parfum sur mesure à base d'huiles essentielles à Montpellier ou encore fabriquer son tabouret en peuplier avec un ébéniste à Montpellier.

Entretien avec son créateur Valentin Vander Meulen.

Comment fonctionne votre site ?

C'est très simple. Le but, c'est de pousser les artisans à faire découvrir leur savoir-faire. On a un patrimoine français qui est incroyable, surtout ici dans l'Hérault. Et par contre, on n'a pas de quoi le découvrir. Donc l'idée, c'est de proposer aux artisans de facilement mettre en place des ateliersb pour le plus grand plaisir des Montpelliérains qui vont pouvoir découvrir ce qui se fait dans la région.

Quels types d'artisans sont valorisés sur votre site, notamment dans l'Hérault ?

On privilégie les spécialités du coin, mais aussi des savoir-faire qui donnent envie. Je pense à des luthiers, à aller faire du graffiti, fabriquer sa guitare. C'est assez improbable d'aller chez un artisan fabriquer sa guitare.

L'objectif, c'est vraiment de moderniser, bousculer un petit peu les activités touristiques en allant sur des choses qui, au final, sont simples. L'artisanat, ça existe depuis toujours. Mais là on amène ce côté découverte et on permet à tout à chacun d'aller dans l'arrière boutique et comprendre comment ça se passe.

Sur ce site, il y a plusieurs critères qu'on peut appliquer pour trouver des ateliers qui nous conviennent ?

Le budget, c'est essentiel. Le but, c'est que tout le monde puisse découvrir ce qui se fait autour de soi. Donc on peut avoir des activités qui commencent à partir d'une vingtaine d'euros et après qui montent bien plus haut sur des durées plus longues.

Et après, en terme de filtres, il y a des thématiques différentes. Si on cherche quelque chose de plutôt moderne, de digital, plutôt lié aux jardins plutôt lié au bien-être, c'est plein de thématiques différentes. Bien sûr, on passe par la gastronomie également pour découvrir ce qui se fait autour de chez soi.

Pourquoi avez-vous décidé de valoriser ces artisans et leurs savoir-faire spécifiques ?

Pour nous, c'était super important parce qu'on veut toujours faire des activités originales. Construire des énormes complexes pour pouvoir créer ces activités, c'était pas trop dans la mentalité des Ateliers Jaco.

On a pensé aux artisans. Surtout que dans l'artisanat d'art, ça peut être compliqué de se verser un salaire correct pour pouvoir vivre au quotidien. Alors pourquoi pas en profiter pour leur ramener un modèle économique qui est complémentaire à leur activité de base et en plus qui génère du tourisme.

On a des artisans partout en France. On peut générer du tourisme partout en France. Des activités originales qui rapprochent les gens qui mêlent à la fois le partage mais aussi la découverte.

Votre site s'appelle Ateliers Jaco. Pourquoi ce nom ?

Jaco, c'était le nom de mon grand*père qui était très bricoleur. Et pour autant, il n'était pas très bon en bricolage. Ces ateliers auraient été un super moyen d'en apprendre un peu plus et de maîtriser un peu plus ce qu'il pouvait essayer de faire.

