La nouvelle éco : le site Cewe de Vern-sur-Seiche vise les 100 millions de tirage photos cette année

Le groupe allemand Cewe possède de deux sites de production en France, dont l'un est basé à Vern-sur-Seiche près de Rennes. Le site breton produit jusqu'à plus d'un million de photos par jour pour des particuliers. Elles sont notamment commandées sur internet. La crise sanitaire a modifié sa façon de travailler mais aussi le type de photos imprimées,

Préparation de Noël

Contrairement à de nombreuses entreprises, Cewe a vu son activité augmenter pendant le confinement. "Les gens étant chez eux n'avaient pas grand chose à faire si ce n'est de regarder leur ordinateur et d'extraire leurs photos et de passer des commandes. On a eu une baisse significative à la sortie du confinement, donc on espère que la saison de Noël se passera de la meilleure façon possible", explique Thierry Mascle le directeur du site de Cewe à Vern-Sur-Seiche.

On a eu une grosse saison au mois de mars : on était quasiment à des volumes équivalents à la période de Noël.

Thierry Mascle, directeur du site de Cewe à Vern-Sur-Seiche.

Thierry Mascle, le directeur du site Cewe à Vern-sur-Seiche, près de Rennes. © Radio France - Maïwenn Bordron

La quarantaine de salariés de Cewe à Vern sur Seiche est déjà dans les starting-blocks pour la période de Noël. Le directeur a dû repenser l'organisation du travail pour produire plus, tout en respectant la distanciation sociale. "On a dû étendre un peu les équipes de façon à ce qu'on ait moins de personnes en même temps dans le laboratoire. Habituellement, on a une équipe de nuit et une équipe de jour, là on a décidé de faire trois équipes bien distinctes qui ne se croisent pas du tout", décrit Thierry Mascle.

Le site de Vern-sur-Seiche multiplie par deux le nombre de photos imprimées au moment de la période de Noël, mais le contexte reste incertain. Il est difficile de savoir si la demande sera au rendez-vous. "On prévoit un scénario où on a les volumes habituels voire plus mais on n'est pas à l'abri que les personnes face moins de photos puisqu'ils sortent moins", craint le directeur du site de Vern-sur-Seiche. L'année dernière, Cewe a imprimé 60 millions de photos à Vern sur seiche. La direction vise cette année 100 millions de tirage.