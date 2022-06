La nouvelle éco : le site Kavval recense toutes les informations des courses à pied héraultaises

Kavval c'est le nom d'une plateforme en ligne créée par une société lyonnaise en juin 2021. Sur ce site, des milliers de courses à pied en France sont recensées. Le coureur peut chercher celle qui lui convient en rentrant plusieurs critères comme la localisation, le niveau de difficulté, l'environnement de la course etc. Dans l'Hérault, il y en a une vingtaine.

Entretien avec le fondateur de Kavval, Benoit Grassigny.

Comment fonctionne votre plateforme en ligne qui recense des courses partout en France et notamment dans l'Hérault ?

C'est une plateforme qui permet effectivement aux coureurs de tous niveaux, tous horizons, tous objectifs de chercher, se renseigner et réserver des courses à pied. On référence effectivement plusieurs milliers de courses partout sur le territoire français et on aide les coureurs à trouver la course qu'ils ont envie de faire et à la réserver.

Concrètement, comment ça fonctionne ? Quelles informations les coureurs peuvent trouver ?

On a un niveau d'information qui est très poussé. On va donner tout un tas d'informations très pratiques aux coureurs. Comme la localisation, l'heure, les distances, potentiellement le dénivelé. Si on parle d'une course de dénivelé, on va vraiment dans le détail et avoir beaucoup d'informations techniques et pratiques. Et aussi, on a pris le parti d'essayer de faire découvrir au coureur ce qu'il va voir, ce qu'il peut découvrir sur son parcours.

Aujourd'hui, il faut savoir qu'une course, c'est avant tout un parcours avec tout un tas de raisons qui font que le parcours a été pensé comme celui là. On essaye d'expliquer aux coureurs ce qu'il va découvrir, les monuments qu'il va voir. Si c'est en ville : les points de vue qu'il peut avoir sur le parcours. Si jamais c'est plutôt la nature, c'est essayer de lui raconter l'histoire de la course. Lui donner un peu des infos sur ce qu'il peut faire avant, après. On traite un peu la course à pied sous un angle touristique. Ce qui permet d'inciter le coureur à ne pas se concentrer que sur la partie très performance et technique de la course à pied. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coureurs qui font de la course à pied pour le loisir, sans forcément chercher la performance.

Le coureur peut entrer ses critères dans un moteur de recherche ?

Oui et il propose des critères assez classiques. Comme la localisation, le dénivelé, la distance, la date. Mais il y a aussi des critères un peu plus larges. Si vous cherchez les courses en montagne, en nature, celles qui soutiennent une course caritative, qui se font en duo. On a plus de 60 thématiques de recherche qui permettent vraiment au coureur de faire ses recherches comme il l'entend et de trouver les courses qui correspondent vraiment aux critères qu'il a envie.

Peut-on peut s'inscrire via cette plateforme ?

Aujourd'hui, on travaille déjà avec plus de 200 organisateurs partout en France. On ne peut pas encore s'inscrire directement chez nous sur l'intégralité des courses. On est une société récente. On a lancé la plateforme il y a moins d'un an, donc ça prend un peu de temps de travailler main dans la main avec tous les organisateurs.

Mais aujourd'hui, il y a déjà des courses sur lesquelles les utilisateurs de Kavval peuvent s'inscrire directement chez nous. Par exemple, dans l'Hérault, c'est le cas du Trail du Berger qui aura lieu en octobre. Et donc, effectivement, on propose aussi aux coureurs de simplifier sa recherche, sa prise d'informations et derrière l'inscription à une course pour une expérience la plus simple et la plus rapide possible.

Benoit Grazianin, dans l'Hérault, par exemple. Il y a pour le moment une vingtaine de courses recensées ?

Oui. J'ai parlé du trail du Berger. Prochainement, il y les trails de la Factrice qui auront lieu en juin, la Montpelliéraine. Bref, il y a beaucoup de courses. Comme les 20 kilomètres de Montpellier qui ont lieu en ville ou le Béziers Urban Trail qui aura lieu en octobre.

Enfin, il y a vraiment beaucoup de courses, évidemment centralisées sur Montpellier et autour de Montpellier, mais pas que. Des trails très intéressants il y en a dans tout le département. Un peu plus largement, dans l'Occitanie, c'est une des régions françaises dans laquelle il y a le plus de courses. Que ce soit dans les villes ou que ce soit plutôt sur du trail nature, de la course nature. C'est vraiment un super terrain de jeu pour les amateurs de course à pied.