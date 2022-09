La Nouvelle Eco : le site "le comptoir des maillots" propose des maillots de foot vintage et du monde

Gianni Canonica vient de lancer son site internet de vente en ligne de maillots de foot vintage et du monde. Il l'a baptisé : le comptoir des maillots et en a actuellement 70 en stock, entre 40 et 150 euros qu'il déniche un peu partout. Il s'adresse à des passionnés de foot, comme lui.

Gianni Canonica, un habitant du Fontanil de 31 ans, a longtemps travaillé dans l'évènementiel en entreprise. Mais la crise du Covid est passée par là et il a dû se réorienter professionnellement. Alors, pourquoi ne pas se lancer dans ce qui le passionne depuis toujours, le football ? D'où l'idée de créer son site internet, baptisé : le comptoir des maillots qui permet d'acheter à des prix raisonnables le maillot de ses rêves, qu'on aime le côté vintage des années 90 ou l'exotisme d'un maillot venu du bout du monde.

Gianni Canonica, quel est le principe de votre site internet ?

Le principe est de proposer sur mon site internet des maillots de foot plutôt rares et atypiques, différents de ce que l'on peut trouver habituellement dans le commerce. Cela peut être des maillots vintage, rétro, des années 90, par exemple. Et puis, cela peut être aussi des maillots un peu plus exotiques, comme des maillots d'équipes sud-américaines, asiatiques, africaines.

Ces maillots sont recherchés par les collectionneurs ?

Oui, il y a une demande, car il existe très peu de sites comme le mien. Et puis en discutant, on voit que les gens en ont marre d'acheter des maillots qui sont devenus hors de prix dans le commerce traditionnel et qui n'ont plus forcement à voir avec l'identité des clubs. Il y a de la nostalgie dans cette recherche, aussi. Les acheteurs peuvent encadrer leur maillot, par exemple ou alors le porter, cela dépend.

Comment vous procurez-vous ces maillots !

C'est souvent un long travail de recherche. Cela peut être sur internet, dans des vide-dressing, sur des marchés, à plein d'endroits différents. Après il y a un gros travail d'identification, car dans ce secteur, la contrefaçon est importante. Je dois être certain qu'ils sont authentiques. Il faut négocier le prix, aussi parfois. Et puis, il y a des dons, ou des gens qui nous contactent sur internet pour nous vendre leurs maillots.

Avez-vous des pièces rares, en ce moment, en stock ?

Oui, par exemple des maillots de la France de l'Euro 2000, flockés de Zidane, un des maillots les plus chers, aux alentours de 150 euros. On a celui de l'Athlétic Bilbao, un club qui doit parler aux footeux, comme moi ! On a une édition spéciale du centenaire qu'ils ont sortie en 98. Ca, c'est des maillots qui sont très, très rares, oui ! Des pièces qui sont en parfait état. Sinon, en moyenne, le prix, c'est 60 euros, mais on peut aussi en trouver à 40 euros.

Ces maillots ont-ils été portés ?

Non, pas ceux que j'ai en stock actuellement. Mais on va en recevoir, il y a des joueurs qui ont accepté de nous en donner. Je pense à un joueur français qui joue au Portugal et qui s'appelle Vincent Sasso. Il a aussi joué au Servette de Genève et il va nous en donner un! Tous les jours, il y a des nouveautés sur le site pour se faire plaisir ou pour offrir ! On assure l'envoi !

https://www.lecomptoirdesmaillots.com