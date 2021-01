La nouvelle éco : le site marnais Cocooncenter racheté par le groupe Pharmacie Lafayette

C'est l'un des leaders français de la vente en ligne de produits de parapharmacie. Le site Cocooncenter.com, créé il y a 14 ans par deux associés marnais, change de main. L'entreprise sera bientôt racheté par un célèbre groupe toulousain : Pharmacie Lafayette.

Il faut dire que les chiffres du site internet attirent l'oeil des professionnels du secteur : 720 produits, 24.000 références, 2.000 commandes expédiées chaque jour depuis l'entrepôt de 5.000 mètres carrés situé à La Veuve, près de Châlons-en-Champagne. Cocooncenter (et ses 72 salariés) est en très bonne santé et l'entreprise atteint 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020.

Pharmacie Lafayette mise sur internet

Du côté du groupe Pharmacie Lafayette, l'objectif est simple : miser sur internet. Le logo en forme de croix occitane des Toulousains est apposé sur 230 officines en France aujourd'hui. Mais il était temps de passer une étape supplémentaire : "Ils avaient une forte envie d'aller sur le digital, confie Stéphane Douesnard, co-fondateur de Cocooncenter. Comme beaucoup d'acteurs en 2020 d'ailleurs, on s'est aperçu avec la Covid-19 que le marché de l'e-commerce était intéressant et porteur."

Une diversification de l'activité importante pour le président de Pharmacie Lafayette. Hervé Jouves y tenait, et il compte maintenant faire grandir sa nouvelle filiale : "Nous avons un volume d'achats qui va nous permettre d'apporter à Cocooncenter de meilleures conditions commerciales", développe-t-il. Et les idées ne manquent pas : "Nous allons renforcer le côté féminin du site. On va y apporter des marques de niche et développer la partie bio naturel".

L'entrepôt de la Veuve double de volume

Côté activité, l'entrepôt de la Veuve va doubler de volume après le rachat, pour accueillir les produits propres à Pharmacie Lafayette. Quelques embauches sont également prévues, mais au siège, à Toulouse, pour accompagner Cocooncenter.

Le rachat sera officialisé dans quelques jours. Le montant de la transaction est confidentiel.