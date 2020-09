La Nouvelle Eco - "Le soleil s'est remis à briller" : le public autorisé à revenir à l'hippodrome de Craon

C'est l'événement le plus important de l'année à Craon et c'est aussi la plus importante course hippique du département. Un discipline qui va pouvoir enfin revoir du public après des courses à huis clos tout l'été en raison de la crise sanitaire.

Entretien avec Hugues Crosnier, le président de la société des courses de l'hippodrome de Craon.

-C'est une bonne nouvelle, cette décision de la Préfecture ?

"Oui et le soleil s'est remis à briller sur Craon lundi soir. Je remercie tous les services administratifs et tous les services de l'Etat de nous avoir annoncé cette bonne nouvelle".

-Cela faisait combien de temps que le public n'avait pas accès à l'hippodrome ?

"Depuis le début de la saison, il n'y avait pas de public. Il y a eu 5 événements et tous se sont déroulés à huis-clos. Financièrement, ça a été un gros manque à gagner. Mais ce qu'il fallait sauver, pour notre hippodrome, c'était le week-end des Trois Glorieuses. On avait tout anticipé mais tant qu'on n'avait pas l'autorisation on ne pouvait pas en faire davantage".

-5.000 spectateurs maximum par jour quand même, c'est la jauge autorisée ?

"Dans notre organisation, les journées de samedi et de lundi sont des jours identiques aux années précédentes. Il n'y a pas d'autorisation pour rentrer sur le site. En revanche, le dimanche est une journée spécifique avec une forte affluence. Pour pouvoir identifier les gens et avoir un cahier des charges scrupuleux pour avoir la confiance de la Préfecture, nous avons établi un dispositif draconien".

-Vous pouvez nous en dire plus ?

"Toutes les entrées sont pré-vendues. Avant donc l'ouverture de l'hippodrome dimanche. Et avec un prix qui augmente un peu à 12 euros. On fait appel à tous les passionnés pour nous aider car la conjoncture n'est pas favorable. Des courses sans public, sans clameur, sans encouragement, ce n'est pas pareil. Certes, cette année, ce sera différent mais on va recréer cette ambiance qui permet aux courses de Craon d'exister depuis 172 ans".