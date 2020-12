La nouvelle éco : le soulagement des commerçants du marché de Noël à Perpignan

"Enfin !" Christine Géa ne cachait pas son sourire mercredi soir lors du lancement officiel du traditionnel marché de Noël sur le quai Vauban à Perpignan. Cette vendeuse de bijoux et de foulards en soie attendait ce moment avec impatience. "C'est un grand bol d'air pour tous les commerçants du marché. Nous allons enfin pouvoir travailler et rencontrer nos clients. C'est magnifique !" Il faut dire que tous les marchés auxquels elle aurait dû participer ces derniers mois sont tombés à l'eau à cause de la pandémie. "Depuis le mois de mars, tous les événement prévus, que ça soit en France ou à l'étranger ont été annulés. Nous sommes allés de déceptions en déceptions, notamment pour la foire artisanale de Milan qui est très importante pour nous."

Après une année 2020 en berne, Christine Géa attend donc beaucoup de ce marché de Noël à Perpignan. "J'espère que les clients seront au rendez-vous. Nous allons tout faire pour le maximum de sécurité sanitaire possible avec du gel hydroalcoolique dans tous les stands. Mes bijoux seront désinfectés dès qu'ils seront touchés par le public et la ville va mettre en place un sens de circulation sur le marché. Nous seront aussi vigilants sur le port du masque. C'est trop important."