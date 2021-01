La nouvelle éco : le spécialiste des cuisines professionnelles Albareil se réinvente en Midi-Pyrénées

Cela fait 45 ans que la société Albareil est implantée dans la région. Son siège social est basé dans le nord du Lot, à Souillac. Albareil fabrique des cuisines pour des professionnels tels que les cafés, hôtels et restaurants mais travaille aussi pour des collectivités pour la construction de cuisines dans les collèges, lycées et ehpad ou encore pour le secteur de la conservation et la transformation des aliments avec des chambres froides par exemple.

Albareil élargit sa couverture de l'Occitanie

Fin 2020, Albareil a fait l'acquisition de deux nouvelles sociétés, des concurrents dans le Lot et en Haute-Garonne et est devenue une entreprise de 45 salariés capables d'intervenir sur tout l'axe de l'autoroute A20. "Aujourd'hui, nous couvrons le Lot, la Corrèze, la Dordogne, le Gers, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, en plus des départements limitrophes à cette zone", décrit Olivier Godon, le président d'Albareil. Lui qui reconnaît que la période est compliquée. "J'étais comme beaucoup, beaucoup plus serein il y a un an". L'entreprise a vu son chiffre d'affaire chuter de 15% en 2020, mais son carnet de commandes

80% des clients d'Albareil sont fermés aujourd'hui mais la commande publique, elle, continue. Quant à l'activité privée, Olivier Godon se réjouit de voir ses clients qui se remettent en cause et qui tentent de se réinventer pour faire face. "A nous de les suivre", déclare le patron d'Albareil avec entrain.

