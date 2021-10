La nouvelle éco : le spécialiste du silicone Elkem va investir 36 millions d'euros sur le site de Rousillon

Cet investissement va servir à moderniser le site de Roussillon. Quel est l'enjeu pour vous ?

On est sur un enjeu de compétitivité puisqu'on va installer des éléments dans le procédé de fabrication plus efficaces, plus modernes et qui donc vont nous faire gagner en compétitivité. Et c'est également un investissement de capacité puisque nous souhaitons augmenter la capacité de 20.000 tonnes et passer de 80.000 à 100.000 tonnes à l'horizon septembre 2023.

Cette augmentation de capacité de production, est ce que ça veut dire que vous allez créer des emplois en Isère ?

Alors non, on ne va pas créer des emplois en Isère puisqu'on a une exigence de productivité par rapport à une concurrence mondiale féroce. En revanche, il est évident que cet investissement de 36 millions pérennise l'activité d'Elkem silicones sur le site de Roussillon. Ça a également un impact sur deux plateformes qui sont proches de Roussillon la plateforme de Jarrie et la plateforme de Pont-de-Claix, qui nous fournissent en matière première.

Elkem fournit des pièces en silicone pour la haute technologie, que ce soit l'automobile, le médical. Pourquoi vous anticipez des hausses de la demande dans ces secteurs-là ?

On s'aperçoit aujourd'hui que les silicones sont extrêmement sollicités dans la transition écologique, globalement de l'industrie et plus largement de notre monde. Et en fait, les silicones ont des applications principales dans le domaine de l'automobile et en particulier dans la voiture électrique ou la voiture hybride, où on met trois à quatre fois plus de silicone que dans la voiture classique. On essaye d'avoir des villes de plus en plus efficientes en termes d'énergie avec beaucoup d'efficacité et ça, ça passe par des joints, des doubles vitrages, des systèmes silicones qui contribuent à ça. Et puis, on s'aperçoit aussi que plus les gens croissent en termes de revenus et de richesse, plus ils ont la volonté d'accéder à des soins de qualité, ça, c'est également bon pour la demande en silicone. Si on regarde tout ça dans une perspective mondiale, l'industrie des silicones croît très fortement et si on fait un focus sur l'Europe et les Etats-Unis, on estime que la croissance annuelle sur ces deux zones sera de 6 % donc, une croissance très forte.

Au niveau des zones sur la planète que vous fournissez avec ce qui est produit chez nous en Isère, ça concerne quels marchés ?

Principalement l'Europe. C'est le premier marché puisqu'on cherche à produire local et vendre local. Ça ne fait pas beaucoup de sens de faire voyager les produits chimiques à travers la planète, surtout dans un contexte de déglobalisation et de tensions géopolitiques tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc, Roussillon sert principalement l'Europe, mais également les Etats-Unis et le Brésil et on a une usine sœur en Chine, dans la province du Jiangxi qui, elle, sert l'Asie Pacifique et en particulier la Chine.