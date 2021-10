La nouvelle éco : le spécialiste sarthois de la volaille LDC met un pied au Royaume-Uni

LDC s'étend à l'international. Le groupe a trouvé un accord avec l'entreprise galloise Capestone pour devenir son actionnaire majoritaire. Ce spécialiste de la volaille bio et de plein-air pèse 7% du marché britannique.

"L'objectif est de doubler le chiffre d'affaires en trois ans, en s'appuyant sur les forces de cette entreprise", résume Philipe Gélin, le directeur de l'international chez LDC.

Le numéro 1 français de la volaille arrive dans son 5e marché étranger après la Pologne, la Hongrie, la Belgique et l'Espagne. Et ce dans un contexte particulier : "Le Brexit a renforcé la demande pour les produits d'origine Royaume-Uni chez nos amis anglais. Cela conforte notre démarche qui est de proposer des animaux nés, élevés et abattus dans le pays".