La nouvelle éco : Kevlar, le spécialiste toulousain de la sécurité, très sollicité avec le pass sanitaire

La nouvelle éco donne la parole au secteur de la sécurité, très sollicité depuis l'instauration du pass sanitaire. Laurent Cuzacq est le directeur général de Kevlar Protection qui gère la sécurité événementielle pour Toulouse Métropole, son activité a fortement augmenté et il peine à trouver des agents qualifiés.

France Bleu Occitanie : Comment se profile la rentrée, une très grosse demande?

Laurent Cuzacq : En tout cas une demande plus importante que l'année dernière avec bien sûr l'extension du pass sanitaire et aussi une demande accrue avec de nouveaux contrats et puis , un petit retour à la normale.

Quels sont les secteurs qui font le plus appel à vous ?

Les secteurs traditionnels bien sûr, les grands centres commerciaux mais aussi tous les évènements qui peuvent être soumis au pass sanitaire, la restauration.

Vous avez jusqu'à 400 collaborateurs, est-ce que vous arrivez à recruter ?

C'est difficile pour deux raisons. Déjà beaucoup de congés et aussi parce qu'il y a eu l'effet du Covid donc ça touche tous les secteurs d'activité. Et puis, dans le secteur de la sécurité, il y a une pénurie au niveau national parce que le cadre réglementaire est strict. On ne devient pas agent de sécurité en se levant le matin, il faut qu'il y ait un vrai parcours professionnel, une formation et que ce soit validé par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Face à cette pénurie d'agents, est-ce qu'il y a une surenchère sur les salaires ?

Pas tellement mais c'est aussi un secteur d'activité qui est gangréné par des entreprises qui font du travail dissimulé donc il y a aussi cette problématique. Il y a donc un écrémage qui doit être fait par l'Etat dans les prochaines années pour que la concurrence ne soit pas déloyale mais beaucoup plus loyale.

Le ministre de l'Economie Bruno le Maire a annoncé que le “quoi qu’il en coûte” était terminé. Ce sera très préjudiciable pour votre entreprise ?

Je n'en sais rien encore. En tout cas, nous, on a travaillé, on a essayé de maintenir à flot, on a perdu quand même 30% de notre chiffre d'affaire l'année dernière parce qu'il y a une grande activité qui est liée à l'activité évènementielle. Quoiqu'il en soit, on se battra et on est pas là pour vivre avec les aides de l'Etat. On voudrait retrouver, bien sûr, une situation normale comme toutes les entreprises françaises.