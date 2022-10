La Nouvelle éco : le start-up week-end de Châteauroux passe en mode low-tech

C’est la sixième édition du start-up week-end de Châteauroux organisé par la CCI de l’Indre ne partenariat avec Châteauroux Métropole et le Crédit Agricole. Étudiants, demandeurs d’emploi, salariés en cours de reconversion, auto-entrepreneurs et même retraités, soit en tout une centaine de participants, vont se retrouver à partir de ce vendredi soir à la Cité du numérique à Châteauroux. Ils vont constituer des équipes au sein desquelles ils vont plancher sur une idée novatrice et tenter de convaincre un jury de la pertinence et de la viabilité de leur projet.

ⓘ Publicité

Une thématique inspirante

Les start-ups week-ends encouragent ainsi la création de jeunes entreprises en permettant à leurs participants de tester leurs idées, de rencontrer des associés aux compétences complémentaires ou encore de trouver des investisseurs. Le start-up week-end de Châteauroux a souhaité se démarquer de ses homologues en proposant cette année une thématique autour de la low-tech ou basse technologie. L'objectif principal de la low-tech est d'initier un mouvement global visant à diminuer notre empreinte écologique et à anticiper la descente énergétique et matérielle des années à venir. Des préoccupations dans l'air du temps à en juger par le succès des inscriptions en nette progression par rapport à l'an passé.

Cinq prix seront décernés à l’issue de ces 54 heures très studieuses sous forme d’accompagnement à poursuivre l’aventure entrepreneuriale au-delà de ce week-end.