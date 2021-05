La nouvelle éco : le Stück mise sur le numérique

La monnaie locale bas-rhinoise lancée il y a cinq ans a perdu beaucoup d'adeptes à cause de la crise sanitaire. Pour la relancer, l'association Stück lance une application des paiement en ligne, via son smartphone.

Ils sont un peu plus de 400 dans le Bas-Rhin à posséder encore ces billets colorés traduits en alsacien, pour payer dans les commerces du département. Un chiffre en baisse à cause de la crise sanitaire. Lors du premier confinement, la monnaie a presque complètement arrêté de circuler, à cause de la fermeture des bureaux de change et de la plupart des 240 entreprises qui l'acceptent.

L'apogée du paiement par carte bancaire

"Le Stück est une monnaie basée sur l'interaction sociale, la rencontre avec des commerçants... Forcément, en temps de pandémie, c'est plus compliqué", concède Antoine Lévy, un des bénévoles en charge de son développement. Après un retour en force en septembre, les confinements successifs ont à nouveau fait chuter sa circulation. L'habitude s'est perdue, en même temps que celle du paiement en espèce.

"A cause de la pandémie, la majorité de nos clients paient en carte bancaire, même pour moins d'un euro", témoigne Cédric Hintz, vendeur dans la boulangerie Du Pain et des Gâteaux à Strasbourg. Les Stück sont désormais rares dans son tiroir-caisse. "Il y a encore quatre ou cinq habitués qui les utilisent régulièrement. On en a pour environ 40 € par semaine environ, c'est beaucoup moins qu'avant".

Payer en Stück avec son smartphone

Pour relancer la dynamique, les bénévoles ont donc profité du confinement pour peaufiner l'application Stück. Elle permettra de réaliser des transactions avec son smartphone avec les commerçants partenaires. "L'objectif, c'est aussi de mettre en place des virements mensuels du compte bancaire de l'utilisateur vers le compte Stück. Cela permettra d'injecter régulièrement de la monnaie dans l'économie locale", explique Antoine Lévy.

Chloé, adepte des billets Stück depuis cinq ans, a déjà téléchargé une version test de l'application. Elle n'avait encore jamais payé avec son smartphone mais elle pense que c'est une bonne habitude à prendre. "C'est vrai qu'on était content d'avoir des billets colorés, écrits en trois langues. Mais je pense que pour faire circuler de la monnaie, le numérique est plus simple. Ca permettra à plus de monde de tester l'application mais aussi de découvrir de nouveaux commerçants partenaires près de chez eux".

La version mobile de Stück est déjà disponible dans les magasins d'application, mais très peu de commerçants l'ont encore adopté

Avant de dévoiler l'application au grand public, l'association qu'une cinquantaine d'entreprises prennent le pli. Elles sont pour l'instant moins de dix. "Les patrons ont d'autres choses à penser en ce moment avec la reprise", sourit Antoine Lévy.

Quand l'application sera lancée, la boulangerie du Pain et des Gâteaux suivra le mouvement. Mais elle préférera toujours le système des billets originaux. "C'est toujours sympa, on rigole un peu avec les Stück. Quand les gens paient sans contact, ça dure quelques secondes et ils s'en vont. Il n'y a pas vraiment d'interaction, ce qu'on aime, nous, en boulangerie"

