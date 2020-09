La nouvelle éco : le succès des Aveyronnais d'Aurore Market ne se dément pas

Cinquante employés travaillent aujourd'hui pour Aurore Market, l'épicerie en ligne bio basée en Aveyron, qui propose plus de 3.300 références de produits à la vente par correspondance. Entre janvier et mars 2020, le montant des commandes a grimpé de 86% (+63% en nombre de commandes) et si la croissance du chiffre d'affaires s'est un peu ralentie cet été, les bons résultats sont à nouveau d'actualité, en cette rentrée. L'équipe a augmenté de 25% et les commandes ont doublé au plus fort de la période.

Roman Régis, cofondateur d'Aurore Market s'en réjouit. "On avait déjà une belle croissance. Depuis cette période, on a explosé les chiffres : plus de 28.000 personnes ont commandé sur notre site. Du jour au lendemain, on a doublé nos commandes. On a changé nos horaires de travail, on a beaucoup recruté. On a aussi changé notre façon de faire nos colis."

Roman Régis, confondateur de l'épicerie en ligne Aurore Market basée en Aveyron. Copier