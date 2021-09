La Nouvelle Eco : le succès d'Envie, l'entreprise qui recycle vos appareils électro-ménagers

C'est un sondage Opinion way publié par le réseau Envie, qui l'affirme en cette rentrée: 6O% des 18/25 ans sont prêts à se tourner vers ces achats de seconde main pour s'équiper en électro-ménager.

L'entreprise qui est aujourd'hui un acteur majeur de l'économie sociale est solidaire collecte ces appareils électroménagers qui ne marchent plus. Pour les plus encombrants, elle vient même les chercher chez vous et les emmène ensuite à son atelier qui se trouve à Pessac sur la zone industrielle de Bersol, afin de les réparer, les reconditionner, et les revendre ensuite dans son réseau de magasin. En moyenne 50% moins cher que dans les magasins classiques.

Des raisons financières... Et des vibrations éco-responsables

L'aspect financier est la première source de motivation des jeunes interrogés dans ce sondage. Ils affirment disposer d'un budget moyen de 1700 euros pour leur installation. Ils font passer en priorité l'achat de meubles d'un lit ou d'un canapé, et en général, il ne reste pas grand chose pour l'électroménager.

Et puis il y a une autre motivation, qui elle est complètement nouvelle est liée la crise sanitaire, en tous cas selon le directeur d'Envie: "c'est cette prise de conscience écologique des jeunes, qui se sont convertis aux arguments du reconditionné, et qui en font même désormais un mode de vie. Même si certains auraient le budget pour s'acheter un lave linge tout neuf, et bien ils préfèrent quand même acheter du reconditionné, pour éviter de surconsommer. Des achats qui procurent de bonnes vibrations éco-responsables" assure-t-il. Il y a enfin pour certain une motivation esthétique, et un goût du vintage qui revient furieusement à la mode, et qui fait qu'on préfère avoir dans sa cuisine une bonne vieille machine avec les gros boutons ronds, plutôt qu'un objet avec écran tactile et chiffres numériques.

