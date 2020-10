La nouvelle éco : le succès d'une marbrerie toulousaine en ligne

Selon les derniers chiffres de l'INSEE, ce sont 600.000 personnes qui décèdent chaque année en France et Julien Lesly entend s'adresser à toutes ces familles pour leur proposer, sur internet, le meilleur service de pompes funèbres possible, en tout cas pour tout ce qui concerne les sépultures et les accessoires funéraires. Il est le fondateur de la Marbrerie Funelior à Toulouse, qui met en avant la personnalisation de ses articles. "On a un peu plus de 5.000 références sur le site, toutes de fabrication française", précise Julien Lesly, qui accepte d'être comparé à "l'Amazon de la marbrerie", alors qu'il affirme pouvoir proposer des prix 15 à 20% moins élevés. Les pierres tombales proposées sur son site sont fabriquées dans le Sidobre, dans le Sud de la France.

Le boom de l'e-commerce touche aussi la marbrerie Funelior fondée par Julien Lesly.

A la critique du manque de douceur dans l'accompagnement eu égard à la nature de la relation, via Internet, dans un moment aussi pénible pour les familles, Julien Lesly répond au tac au tac : "on essaie justement d'installer une relation de confiance avec le client ; ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'on les accompagne moins bien ou mal !" Ce qui est sûr et chiffré, ce sont les bons résultats de la marbrerie Funelior qui est en passe de recruter ses deux premiers salariés et qui espère pouvoir atteindre 600.000 à 800.000 euros de chiffre d'affaires d'ici à la fin 2021 après avoir connu une croissance de 100%, ces derniers mois. Un bon bilan qui est aussi lié à la crise sanitaire et au boom de l'e-commerce et de la vente à distance.