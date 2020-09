La nouvelle éco : le succès de Green Riders, l'entreprise qui vend et répare des trottinettes électriques

Depuis la fin du confinement, les Franciliens ont opté pour les mobilités douces, les vélos mais aussi les trottinettes. Green Riders, une entreprise située à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) tire son épingle du jeu avec les trottinettes électriques. Depuis plusieurs mois, elle a vu ses ventes augmentées mais aussi ses demandes de réparations croître. Son patron et fondateur Sena Adjobi répond aux questions de France Bleu Paris.

France Bleu Paris : vendez-vous plus de trottinettes électriques depuis plusieurs mois ?

Sena Adjobi : Nous vendons plus de trottinettes depuis le 11 mai. Le déconfinement a accéléré notre croissance. Aujourd'hui nous avons recensé un nombre spectaculaire de nos ventes. Elles ont triplé en quelques mois (le dirigeant ne communique pas sur les chiffres, ndlr). C'est quelque chose de fulgurant pour nous, nous avons jamais connu ça. Nous avons des clients qui sont des entreprises.

Vous vendez ces trottinettes essentiellement à des entreprises ?

S.A : Effectivement à ces entreprises et on a un réseau aussi à peu près de 150 magasins spécialisés dans la France.

Vous avez une double casquette, vous les vendez et vous les réparez. Vous avez aussi constaté une augmentation de la demande des réparations ?

S.A : Effectivement, nous avons constaté un certain nombre de réparations qui sont liés justement à l'utilisation. On parle de crevaisons, d'usure de pneus. Et nous nous répondons justement à nos clients pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir réparer leur produit. On a un format qui nous permet de réparer en moins de 72 heures voire 24 heures. Aujourd'hui nous sommes à à peu près 8.000 trottinettes réparées.

Vous avez 16 employés, est-ce que d'autres embauches sont prévues pour faire face à ces demandes ?

S.A : Nous sommes dans un plan de recrutement et nous prévoyons à la fin de l'année d'être à 40 personnes. La trottinette n'est plus un accessoire de loisirs mais vraiment un moyen de déplacement et aujourd'hui les infrastructures ont boosté justement les habitudes des consommateurs et le covid pousse aussi les gens à trouver d'autres solutions pour pouvoir se déplacer et éviter les transports en commun.